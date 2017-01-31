taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
86.331
USD
3,7984
EURO
4,0670
ALTIN
146,37
PETR
55,2200

Terörün siyasi kanadı 'hayır' diyor

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantıları DTK, HDK, TJA, DBP ve HDP referandumda 'hayır' oyu kullanılması için ortak çağrıda bulundu.

31.01.2017 - 14:36
  1. Haberler
  2. Gündem

Cumhurbaşkanlığı sistemini getirecek anayasa değişikliği teklifi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını aldıktan sonra halkın onayına sunulacak.

AK Parti ile MHP, seçmenlerin 'evet' oyunu almak için ayrı ayrı kampanyalar düzenleyecek.

HAYIR BLOKU

CHP'nin yanı sıra, referandumdan 'hayır' sonucunun çıkması için çalışacak olan terör örgütü PKK'nın siyasi uzantıları Diyarbakır'da bir araya geldi.

DTK, HDK, TJA, DBP ve HDP'den oluşan 'hayır'cılar, seçim kampanyaları için düğmeye bastı.

Terörün siyasi kanadı 'hayır' diyor

HAYIR DİYECEKLER

DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek’in yaptığı ortak açıklamada “Hiçbir sorunumuza çözüm getirmeyen, içerisinde Kürt sorunun çözümü olmayan, toplum olarak haklarımızı ve özgürlüklerimizi barındırmayan bu anayasaya onay vermeyeceğiz. Güçlü şekilde ‘HAYIR’ diyeceğiz” ifadelerine yer verildi.

Terörün siyasi kanadı 'hayır' diyor

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Selçuk Dereli ile Bünyamin Gezer'in referandum tartışması

Selçuk Dereli ile Bünyamin Gezer'in referandum tartışması

55
Bekir Coşkun evet oyu verecek olan seçmeni aşağıladı

Bekir Coşkun evet oyu verecek olan seçmeni aşağıladı

670
ABD'de Adalet Bakanı görevden alındı

ABD'de Adalet Bakanı görevden alındı

129
CHP'li Sera Kadıgil gözaltına alındı

CHP'li Sera Kadıgil gözaltına alındı

238
Anamur Belediye Başkanı'ndan Kırmızıgül'ün filmine veto

Anamur Belediye Başkanı'ndan Kırmızıgül'ün filmine veto

420
Ankara'yı bombalayan FETÖ'cü pilotun Gülen görüşmesi

Ankara'yı bombalayan FETÖ'cü pilotun Gülen görüşmesi

48
Bülent Ersoy gece yarısı Kapalı Çarşı'yı açtırdı

Bülent Ersoy gece yarısı Kapalı Çarşı'yı açtırdı

104
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM