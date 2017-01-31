Terörün siyasi kanadı 'hayır' diyor

Cumhurbaşkanlığı sistemini getirecek anayasa değişikliği teklifi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını aldıktan sonra halkın onayına sunulacak.

AK Parti ile MHP, seçmenlerin 'evet' oyunu almak için ayrı ayrı kampanyalar düzenleyecek.

HAYIR BLOKU

CHP'nin yanı sıra, referandumdan 'hayır' sonucunun çıkması için çalışacak olan terör örgütü PKK'nın siyasi uzantıları Diyarbakır'da bir araya geldi.

DTK, HDK, TJA, DBP ve HDP'den oluşan 'hayır'cılar, seçim kampanyaları için düğmeye bastı.

HAYIR DİYECEKLER

DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek’in yaptığı ortak açıklamada “Hiçbir sorunumuza çözüm getirmeyen, içerisinde Kürt sorunun çözümü olmayan, toplum olarak haklarımızı ve özgürlüklerimizi barındırmayan bu anayasaya onay vermeyeceğiz. Güçlü şekilde ‘HAYIR’ diyeceğiz” ifadelerine yer verildi.