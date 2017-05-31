Terörün tahrip ettiği camiler cemaatine kavuştu

7 Haziran 2015'teki Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından kırsaldaki saldırılarını şehir merkezlerine ve ilçelere taşıyan, çukur kazıp barikat kuran, yollara, çukurlara ve barikatlara patlayıcı tuzaklayan PKK'lı teröristler yaşamı hiçe sayan saldırılarında ibadethaneleri de hedef aldı.

PKK'lı teröristlerin Şırnak kent merkezi ile Cizre, İdil ve Silopi, Diyarbakır'ın Sur, Mardin'in Nusaybin ilçelerindeki saldırılarında yakılan, "karargah" gibi kullanarak tahrip edilen 135 camiden 86'sı hizmete açıldı.

8'i Sur'da, biri Şırnak'ta 9 caminin onarımı sürerken, yıkım kararı verilen 40 camiden 27'sinin yıkımı gerçekleştirildi. Camilerin yanı sıra terör örgütünün tahrip ettiği 11 Kur'an kursundan 10'u onarılırken, bir kurs binası da yıkıldı.