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Ters yola giren otomobil ile kamyon çarpıştı

Ankara istikametinde seyreden kamyon ve ters yola giren otomobil çarpıştı.

AA | 05.01.2018 - 06:46..
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55 yaşındaki Adil Küçükhüseyin'in idaresindeki kamyon ile bir dinlenme tesisinden çıkarak ters şeritte ilerleyen Mustafa Kama'nın kullandığı otomobil çarpıştı.

Ters yola giren otomobil ile kamyon çarpıştı


YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Kama, 112 Acil Servis ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü Adil Küçükhüseyin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ters yönde ilerleyen otomobili fark ettiğinde kazayı engellemeye çalıştığını söyledi.

Ters yola giren otomobil ile kamyon çarpıştı

KAMYON SÜRÜCÜSÜ: SOLUMDA DA ARAÇ VARDI KAÇAMADIM

Solunda da araç olduğunu ve kaçamayınca kazanın meydana geldiğini belirten Küçükhüseyin, "Yaralıyı kendimiz indirdik aşağıya. 'Bende bir şey yok, iyiyim' dedi ama yine de her ihtimale karşı hastaneye götürdüler." dedi.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan otoyolda ulaşım, otomobil ile kamyonun kaldırılmasının ardından normale döndü.

Ters yola giren otomobil ile kamyon çarpıştı


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