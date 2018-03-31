Ters yöne girip kaza yapınca bayıldılar

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Rize'de kaçakçılık operasyonu: 14 gözaltı

Kentte gerçekleştirilen operasyonlarda polis ekipleri uyuşturucu madde, ruhsatsız tabancalar, kaçak sigara ve içki ele geçirirken, kaçak sigaraları taşımak için özel yapılan bir yelek de buldu.