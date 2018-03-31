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Ters yöne girip kaza yapınca bayıldılar

Kocaeli Darıca'da ters yöne giren araçtaki sürücü ve arkadaşı karşıdan gelen araçla çarpışınca şoka girip bayıldı.

DHA | 31.03.2018 - 15:38..
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Öğle saatlerinde, Darıca Bağlarbaşı Mahallesi Tuzla Caddesi'nde Hakan Kaya (37), yönetimindeki 34 KP 5912 plakalı otomobille, 20-30 metre ilerdeki tamirhaneye gitmek için yolun etrafını dolaşmak yerine tek yönlü yola girdi.

OLAYIN ŞOKUYLA BAYILDILAR

Otomobil, Mehmet Tüfekçi (57) yönetimindeki 34 BF 0497 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Mehmet Tüfekçi yaralanırken, kazanın şokuyla Hakan Kaya ve yanındaki arkadaşı kısa süreli baygınlık geçirdi.

112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Tüfekçi, tedaviye alındı.

Ters yöne girip kaza yapınca bayıldılar

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