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Tersiyer nedir

Primatlar arasında bitkisel beslenmeyen tek tür olan tersiyer küçük bir memeli hayvandır.

  1. Haberler
  2. İpucu

Türkçe adı Cadı makigiller olarak bilinen Tersiyerler, bir primat familyasıdır.

Güneydoğu Asya’nın adalarında yaşayan ve vücut uzunlukları yaklaşık 9-16 cm. olan bu minik hayvanların kuyrukları ise 13-28 cm'dir. Yani vücut uzunluğundan iki kat fazladır.

Tersiyer nedir

OLDUKÇA HAFİF VE KÜÇÜKLER

Bu şirin hayvancıkların ağırlıkları ise sadece 60- 160 gram arasıdır. Tüyleri kısa ve yumuşaktır. Vücut ölçülerine göre elleri büyük, bacakları da uzundur.

Tersiyer nedir

BACAKLARI BİR MAYMUNA GÖRE UZUN

Vücut büyüklüğüne göre maymunlar gurubu içerisinde en uzun bacağa sahip olan tersiyerlerdir.

Bu hayvanlar ağaçlarda yaşarlar ve çok hızlı tırmanırlar. Adeta ağaca yapışmış vaziyette dururlar, onu ağaçtan ayıramazsınız.

Bunun nedeni tutunma özelliği çok yüksek avuçlara sahip olmasıdır. Çok büyük gözleri vardır.

Tersiyer nedir

GÖZLERİ BEYİNLERİNDEN BÜYÜK

Bu hayvanlarla ilgili en dikkat çekici özelliklerden biri göz yuvarlaklarının beyinlerinden daha büyük olmasıdır.

ETOBURLARDIR

Yazımızın başında da bahsettiğimiz gibi primatlar arasında bitkisel beslenmeyen tek tür olan bu minik canlılar etoburdur.

Kelebek, termit (beyaz karınca), örümcek, yengeç, yarasa, kurbağa, kuş, yılan gibi hayvanlarla beslenirler.

Tersiyer nedir

UZUN PARMAKLARI AVLANMASINA YARDIMCI OLUR

Uçan bir hayvanı uzun parmaklarıyla çok kolay yakalayıp yerler. Yerde yürüyen hayvanı önce gözleyip sonrada ani hamle yaparak hedefin üzerine zıplarlar. Yakaladığı hayvanı ısırarak öldürürler, sonra da bir ağaca çıkıp avın kafa tasından yemeye başlarlar.

Tersiyer nedir

TERSİYERLERİN HAMİLELİĞİ 190 GÜN SÜRER

Tersiyerlerin hamilelik süresi 180-190 gündür. Bu doğumda sadece bir yavru dünyaya gelir. O yüzden popülasyonları çok fazla değildir. Yavru doğduğunda gözleri açık ve tüylü doğar. İlk haftalarda anne, yavrusunu ağzında taşır. Yiyecek arayışına çıktığında yavruyu bir dalın arasına saklar.

Böylelikle ağaç dallarıyla aynı renkte oldukları için çok iyi kamuflaj olmuş olurlar. Kısa süreliğine gider, yavrusunu yalnız bırakmak istemez. Yavrusunu emzirerek besler, 80 gün sonra emzirme süresini bitirir. Yavrular 1-2 yıl sonra erişkinliğe ulaşır.

Tersiyer nedir

GECE AVLANIRLAR

Cadı Makigilleri gece avlanan canlılardır. Gündüzleri ise sık bitki yoğunlukları arasında saklanmayı tercih ederler.

Tersiyer nedir

Tersiyer nedir

Tersiyer nedir

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