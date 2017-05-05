Teşhis koyup tedavi yapabilen robot üretildi

Yaklaşık 15 yıldır fizik tedavi amaçlı yerli egzersiz robotu üretmek için ter döken ve çalışmalarını doktorasını yaptığı Japonya'da sürdürmesi teklifini reddederek Türkiye'ye gelen Akdoğan, Öğretim Görevlisi Aktan'la dünyadaki örneklerinin üstünde olan robot üretmeyi başardı.

"AYNI ANDA TEŞHİS KOYUP TEDAVİ EDEBİLEN İLK YERLİ ROBOT"

Bu konuda 2004'ten itibaren çalıştığını dile getiren Doç. Dr. Akdoğan, şu bilgileri verdi:

"Türkiye'nin ilk patentlenmiş egzersiz robotu olan, diz ve kalça için çalışan 'Fizyoterabotu' TÜBİTAK desteğiyle yaptık. Ardından da bilek ve ön kol için kullanılan 'Fizyoterabot Omega' adını verdiğimiz ikinci robotu geçen sene ürettik. Bunlar, yapay zekayla çalışan sistemler. Sistemin yazılımlarında bunlar var. Hareketler öğretiliyor ve sistem bunları tekrar edebiliyor. Ayrıca, hastadan gelen tepkilere cevap vererek, tedavi sürecinde değişiklikler yapabiliyor. Sistem hareketleri hafızasına alıyor. Bu bilgileri yorumlayarak tedavi ediyor. Sistem, hastanın iyileşme sürecini objektif olarak ölçüp, takip edebiliyor. İnternet tabanlı olduğu için bilgileri tedavi merkezine ulaştırıyor. Uzmanlar da buna göre yöntem belirliyor. Bazı özellikleriyle dünyadaki örneklerinden üst seviyede olan robotlar. Tamamen özgün, yerli ürünler."

"İKİ HASTA AYNI ANDA TEDAVİ EDİLEBİLİYOR"

Erhan Akdoğan, şimdi de yeni ve üst düzey bir robot üretmeyi başardıklarını belirterek, "Bu iki robottan sonra tam zeki bir sistem geliştirmek amacıyla kolları sıvadık. Çalışmalar sonucunda, aynı anda teşhis koyup tedavi yapabilen bu robotu üretmeyi başardık. Türkiye'de ikisini yapabilen ilk örnek. Yurt dışındakiler bunları ayrı ayrı yapabiliyor. Bizim robotumuz ise ikisini birden yapabiliyor. Bu sistem hastanın eklem açısını ölçebiliyor. Sonra veri tabanındaki bilgileri karşılaştırıp doktora yol çiziyor. Doktor cep telefonu üzerinden buna ulaşıp, gerekli işlemleri yapabiliyor. Ayrıca, bu robot iki hastayı aynı anda tedavi edebiliyor." diye konuştu.

"MALİYETİ 50- 80 BİN LİRA ARASINDA"

Söz konusu robotların çok pahalı olduğunu vurgulayan Akdoğan, "Böyle bir robotun maliyeti 50-80 bin lira arasında. Bu fiyata bunu ürettik. Seri üretime geçilmesi durumunda bu fiyatlar çok daha düşecektir. Böyle bir robot yurt dışından 500 bin lira civarında ödemeyle alınabiliyor. Eğer ülkemizde üretimi yapılırsa hem ithal etmekten kurtuluruz hem de aynı işi çok daha ucuz maliyetle kendi robotlarımızla yaparız." ifadelerini kullandı.