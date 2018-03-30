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Tesla 123 bin aracını geri çağırdı

Tesla, Model S araçlarında görülen direksiyon sorunu nedeniyle 123 bin aracını geri çağırdığını açıklandı.

AA | 30.03.2018 - 05:59..
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Tesla 123 bin aracını geri çağırdı

Müşterileri ile temasa geçen Tesla, firmanın Model S adlı aracında görülen direksiyon sorunu nedeniyle, Nisan 2016'dan önce üretilen bütün Model S araçlarıni geri çağırdı.

CIVATA DİŞLERİNDE AŞINMA PROBLEMİ GÖRÜLDÜ

Soğuk hava koşullarında tuzlanan yollardaki kalsiyum ve magnezyumun Model S araçların direksiyon cıvata dişlerinde aşınmaya neden olduğu kaydedilen açıklamada, bunun düşük hızlarda sürüşü ve park anında sürücüyü zorlayabileceği ifade edildi.

Söz konusu sorun nedeniyle hiçbir Tesla aracında bugüne kadar herhangi bir kaza veya yaralanma görülmediği bildirilen açıklamada, Tesla'nın müşterileriyle irtibata geçerek gerekli parça değişimini yapacağı vurgulandı.

Tesla 123 bin aracını geri çağırdı

DAHA ÖNCE 140 BİNDEN FAZLA ARACINI GERİ ÇAĞIRMIŞTI

Tesla daha önce de farklı nedenlerle 140 binin üzerinde aracını geri çağırdığını duyurmuştu.

Firma, geçen sene el frenindeki bir sorun nedeniyle 53 bin Model S ve Model X aracını, 2015 yılında ise emniyet kemerindeki bir sorun dolayısıyla 90 bin Model S aracını geri çağırmıştı.

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