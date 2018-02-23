Tesla, Alman devlerini tahtından etti

Selman ÖZTÜRK / [email protected]
Şimdi moda Tesla!
Elon Musk önderliğinde otomobil piyasasını içten içe fethetmeye başlayan Tesla, en çok tercih edilen modeli olan Model S ile, Avrupa'da satış rakamlarını altüst etti.
ALMANLAR SALLANIYOR
Tesla, hem sedan modeli Model S, hem de SUV modeli Model X ile, Alman rakiplerine meydan okuyor. Yıllardır otomobil piyasasında satış rakamı olarak zirveyi elinde bulunduran Almanlar, ilk kez bu kadar derinden sarsılıyor.
2017 yılı itibarıyla satış rakamlarına bakacak olursak;
Tesla Model S – 16 bin 132 adet (%30 artış)
Mercedes S-Serisi – 13 bin 359 adet (%3 düşüş)
BMW 7 Serisi – 11 bin 735 adet (%13 artış)
SUV SATIŞLARINDA MODEL X HAREKETLİLİĞİ
Tesla'nın Model S'ten sonra en çok satan modeli olan Model X de, Alman muadillerini üzdü. Porsche, BMW gibi dev markaları sollayan Model X, artış oranı olarak da rakiplerini bir hayli geride bırakmış durumda.
SUV sınıfı satış rakamları şöyle;
Tesla Model X – 12 bin adet
Porsche Cayenne – 11 bin adet
BMW X6 – 10 bin adet
RAKİPLER ALARM VERDİ
Tesla'nın yakaladığı bu başarı, rakiplerini de yeniliğe ve gelişime itiyor. Özellikle elektrikli motora olan ilginin fark edilmesini sağlayan Tesla sayesinde; Mercedes, BMW, Porsche gibi köklü rakipleri de elektrikli motor üzerine çalışmalarını güçlendirdi.