Tesla, Alman devlerini tahtından etti

Şimdi moda Tesla!

Elon Musk önderliğinde otomobil piyasasını içten içe fethetmeye başlayan Tesla, en çok tercih edilen modeli olan Model S ile, Avrupa'da satış rakamlarını altüst etti.

ALMANLAR SALLANIYOR

Tesla, hem sedan modeli Model S, hem de SUV modeli Model X ile, Alman rakiplerine meydan okuyor. Yıllardır otomobil piyasasında satış rakamı olarak zirveyi elinde bulunduran Almanlar, ilk kez bu kadar derinden sarsılıyor.

2017 yılı itibarıyla satış rakamlarına bakacak olursak;

Tesla Model S – 16 bin 132 adet (%30 artış)

Mercedes S-Serisi – 13 bin 359 adet (%3 düşüş)

BMW 7 Serisi – 11 bin 735 adet (%13 artış)





SUV SATIŞLARINDA MODEL X HAREKETLİLİĞİ

Tesla'nın Model S'ten sonra en çok satan modeli olan Model X de, Alman muadillerini üzdü. Porsche, BMW gibi dev markaları sollayan Model X, artış oranı olarak da rakiplerini bir hayli geride bırakmış durumda.

SUV sınıfı satış rakamları şöyle;

Tesla Model X – 12 bin adet

Porsche Cayenne – 11 bin adet

BMW X6 – 10 bin adet





RAKİPLER ALARM VERDİ

Tesla'nın yakaladığı bu başarı, rakiplerini de yeniliğe ve gelişime itiyor. Özellikle elektrikli motora olan ilginin fark edilmesini sağlayan Tesla sayesinde; Mercedes, BMW, Porsche gibi köklü rakipleri de elektrikli motor üzerine çalışmalarını güçlendirdi.