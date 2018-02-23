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Tesla, Alman devlerini tahtından etti

Son dönemin gözdesi, elektrikli otomobillerin atası Tesla, Avrupa'daki satış rakamlarıyla lüks Alman otomobilleri geride bıraktı.

Haber Merkezi | 23.02.2018 - 11:56..
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Tesla, Alman devlerini tahtından etti
Selman ÖZTÜRK / [email protected]

Şimdi moda Tesla!

Elon Musk önderliğinde otomobil piyasasını içten içe fethetmeye başlayan Tesla, en çok tercih edilen modeli olan Model S ile, Avrupa'da satış rakamlarını altüst etti.

Tesla, Alman devlerini tahtından etti

ALMANLAR SALLANIYOR

Tesla, hem sedan modeli Model S, hem de SUV modeli Model X ile, Alman rakiplerine meydan okuyor. Yıllardır otomobil piyasasında satış rakamı olarak zirveyi elinde bulunduran Almanlar, ilk kez bu kadar derinden sarsılıyor.

Tesla, Alman devlerini tahtından etti

2017 yılı itibarıyla satış rakamlarına bakacak olursak;

Tesla Model S – 16 bin 132 adet (%30 artış)
Mercedes S-Serisi – 13 bin 359 adet (%3 düşüş)
BMW 7 Serisi – 11 bin 735 adet (%13 artış)

Tesla, Alman devlerini tahtından etti

SUV SATIŞLARINDA MODEL X HAREKETLİLİĞİ

Tesla'nın Model S'ten sonra en çok satan modeli olan Model X de, Alman muadillerini üzdü. Porsche, BMW gibi dev markaları sollayan Model X, artış oranı olarak da rakiplerini bir hayli geride bırakmış durumda.

Tesla, Alman devlerini tahtından etti

SUV sınıfı satış rakamları şöyle;

Tesla Model X – 12 bin adet
Porsche Cayenne – 11 bin adet
BMW X6 – 10 bin adet

Tesla, Alman devlerini tahtından etti

RAKİPLER ALARM VERDİ

Tesla'nın yakaladığı bu başarı, rakiplerini de yeniliğe ve gelişime itiyor. Özellikle elektrikli motora olan ilginin fark edilmesini sağlayan Tesla sayesinde; Mercedes, BMW, Porsche gibi köklü rakipleri de elektrikli motor üzerine çalışmalarını güçlendirdi.

Tesla, Alman devlerini tahtından etti

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