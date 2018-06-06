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Tesla Elon Musk'ı onayladı

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hissedarları dün Elon Musk ve kardeşini oylamaya aldı. Çıkan sonuç olumlu oldu.

AA | 06.06.2018 - 09:58..
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Tesla şirketinin dün yaptığı yıllık yönetim kurulu toplantısında Elon Musk'ın yönetim kurulu başkanlığından, kardeşi Kimbal Musk'ın da yönetim kurulu üyeliğinden alınması oyladı.

ELON MUSK'IN CEO'LUĞU TARTIŞILMIŞTI

Tesla'nın önde gelen hissedarlarından biri olan Jing Zhao isimli yatırımcı, Musk'ın yönetim kurulu başkanlığını bırakarak bağımsız bir yönetici pozisyonunda olmasını önermiş, bunun üzerine Musk'ın CEO olarak göreve devam edip etmemesi tartışmaya açılmıştı.

Tesla Elon Musk'ı onayladı

TSİ 12.30'da başlayan toplatıda Musk'In görevde kalması kararı çıktı.

TESLA ZARAR EDİYOR

Şirketin CEO'su olan Musk aynı zamanda yüzde 20 hisseyle yönetim kurulu başkanı olarak görev yapıyor. Tesla Motors, 2018'in ilk çeyreğinde 710 milyon dolar zarar ettiğini açıklamıştı.

Tesla Elon Musk'ı onayladı

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