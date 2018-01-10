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Tesla güneş kiremitleri üretiyor

Tesla, 2017'de güneş enerjili çatılar için güneş kiremitleri üretmeye başladı.

Haber Merkezi | 10.01.2018 - 16:40..
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2017 yılında Tesla, güneş enerjili çatılar için ön sipariş almaya başlamıştı. Bu haktan yararlanmak isteyenler 1000 dolar yatırmış ve 2017 yazında kurulumların uygulanmasını beklemeye başlamıştı.

Tesla güneş kiremitleri üretiyor

TESLA HAZIRLADI

Şirket, üretimler hazır olmadığı için ön siparişleri ertelemişti. Ancak daha sonra Tesla bunu hazır hale getirdi.

Tesla güneş kiremitleri üretiyor

ŞİRKET DÜNYAYI KURTARMAYI HEDEFLİYOR

Tesla, ek bir kiremidi ise 24,50 dolardan satışa sundu. Şirket, normal çatılara göre çok daha dayanıklı olan güneş panelleriyle, boşa giden güneş ışınlarıyla dünyayı kurtarmayı hedefliyor.

Şirketin amacı tüm dünyanın çatı panellerini geliştirmek. 1 metrekarelik tek çatının 24,50 dolar olduğu düşünülürse, bütün evin maliyeti kolaylıkla hesaplanabilir.

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