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Tesla Model 3 bugün trafiğe çıkıyor

Geçen hafta lansmanı yapılan Tesla Model 3'ün ilk teslimatı bu gece gerçekleşecek.

29.07.2017 - 10:38
  1. Haberler
  2. Otomobil

Tesla CEO'su Elon Musk, geçen hafta Tesla Model 3'ü düzenlenen bir lansmanla tanıtmış ve büyük ilgi görmüştü.

Tesla Model 3 bugün trafiğe çıkıyor

İLK TESLİMAT BU GECE

Tesla Model 3 isimli aracın ilk teslimatı bu gece gerçekleşecek. Elon Musk'ın bizzat katılıp otomobili satın alan ilk müşteriye teslim edeceği gecenin başlamasına az bir süre kaldı.

Tesla Model 3 bugün trafiğe çıkıyor- FOTO GALERİ

Tesla Model 3 bugün trafiğe çıkıyor

ARAÇ SAYISI 20 BİNE ULAŞACAK

Şirket, Model 3'ü eylül ayı içerisinde 1500 tane üretecek. Aralık ayına kadar üretilen araç sayısının 20 bine ulaşması tahmin ediliyor.

Tesla Model 3 bugün trafiğe çıkıyor

ARAÇ 35 BİN DOLAR

Araç, Nevada'daki Gigafactory fabrikasında üretiliyor ve aracın fiyatı 35 bin dolar değerinde. Tesla'nın bir başka aracı olan Model S, Avrupa'da 70,100 euroya satılıyor.

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