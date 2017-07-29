Tesla CEO'su Elon Musk, geçen hafta Tesla Model 3'ü düzenlenen bir lansmanla tanıtmış ve büyük ilgi görmüştü.

İLK TESLİMAT BU GECE

Tesla Model 3 isimli aracın ilk teslimatı bu gece gerçekleşecek. Elon Musk'ın bizzat katılıp otomobili satın alan ilk müşteriye teslim edeceği gecenin başlamasına az bir süre kaldı.

Tesla Model 3 bugün trafiğe çıkıyor- FOTO GALERİ



ARAÇ SAYISI 20 BİNE ULAŞACAK

Şirket, Model 3'ü eylül ayı içerisinde 1500 tane üretecek. Aralık ayına kadar üretilen araç sayısının 20 bine ulaşması tahmin ediliyor.

ARAÇ 35 BİN DOLAR

Araç, Nevada'daki Gigafactory fabrikasında üretiliyor ve aracın fiyatı 35 bin dolar değerinde. Tesla'nın bir başka aracı olan Model S, Avrupa'da 70,100 euroya satılıyor.