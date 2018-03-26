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Tesla Model X aracı bariyerlere çarptı

Sürücüsüz otomobillerin başarılı markalarından Tesla, büyük bir kazaya karıştı. Kazada aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Haber Merkezi | 26.03.2018 - 09:21..
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ABD’nin Highway 101 isimli kara yolunda meydana gelen kazada bir Tesla Model X adeta alev topuna döndü. Seyir halindeyken sürücüsünün bir anda direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve ardından bariyerlere çarptığı açıklanan kazada aracın yarısı kül oldu.

Tesla Model X aracı bariyerlere çarptı

Tesla Model X aracı bariyerlere çarptı ViDEO

YANGININ SEBEBİ BATARYA

Güçlükle söndürülen Model X’in 38 yaşındaki sürücüsü ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastahanede hayatını kaybetti. Yangının esas sebebininse, kaza sonrasında hasar alan batarya paketlerinin patlamasından olduğu tahmin ediliyor.

Tesla mühendisleri, bu olayların yaşanmaması için batarya paketlerinin içerisinde güvenlik modülleri eklemişti.

Tesla Model X aracı bariyerlere çarptı

İNCELEME İÇİN TESLA MÜHENDİSLERİ GÖNDERİLDİ

Kaza sonrasında ise hem itfaiye ekiplerine yardımcı olmak hem de patlamanın esas sebebinin araştırmak için olay yerine Tesla mühendisleri gönderildi.

Tesla Model X aracı bariyerlere çarptı

Tesla Model X aracı bariyerlere çarptı

Tesla Model X aracı bariyerlere çarptı

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