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Tesla'dan 675 milyon dolarlık zarar

Elon Musk’ın uzaya gönderdiği SpaceX roketinin ardından Tesla Motors şirketi, şu ana kadarki en yüksek çeyreklik zararı ettiğini duyurdu.

DHA | 08.02.2018 - 11:52..
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  2. Ekonomi

Tesla Motors, Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX önderliğinde geliştirilen roketin uzaya gönderilmesinden bir gün sonra 2017 yılı son çeyrek kâr/zarar durumunu açıkladı.

Tesla'dan 675 milyon dolarlık zarar

675 MİLYON DOLAR ZARAR

Tesla Motors'un, geçtiğimiz yılın son çeyreği olan ve 31 Aralık’ta sona eren dönemde 675.4 milyon dolar zarar ettiği bildirildi.

ZARARIN ARDINDAN HEDEFLER YENİLENDİ

Tesla Motors uzun bir süredir yeni nesil elektrikli arabalar, Model 3 Sedan, yarı kamyonlar ve diğer ürünlerin üretimini finanse ederken, şirketin şu ana kadarki en yüksek zararı 121 milyon dolar olmuştu. Zararın açıklanmasının ardından Tesla Motors, Model 3 Sedan araçlarıyla ilgili hedeflerini de duyurdu. Yeni hedeflere göre şirket, ilk çeyreğin sonuna kadar haftalık 2 bin 500 adet ve ikinci çeyreğin sonuna doğru ise haftalık 5 bin Model 3 Sedan üretmeyi planladığını açıkladı.

Tesla'dan 675 milyon dolarlık zarar
SpaceX'in sahibi Elon Musk

UZAYA ARAÇ FIRLATTI

SpaceX şirketinin kurucusu Elon Musk'ın girişimiyle yapılan dünyanın en güçlü roketi, ABD’nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Üssü'nden dün uzaya fırlatılmıştı. Rokete Tesla'nın ürettiği ve sürücü koltuğunda astronot giysileri giydirilmiş manken yerleştirilen kırmızı renkli bir otomobil de yüklendiği söylenirken, ayrıca aracın radyosunun da David Bowie'nin "Space Oddity" şarkısını çalacağı söylenmişti.

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