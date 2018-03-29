Tesla'dan ölümlü kaza sonrası kafa karıştıran açıklama

ABD'de Highway 101 isimli yolda geçen Cuma meydana gelen kazada bir Tesla Model X alev topuna dönmüştü. Sürcüsünün seyir halindeyken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ve bariyerlere çarpmasının ardından aracın yarısı kül olmuştu.

'GÜVENLİK BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ'

Tesla, resmi internet sitesinden konuyla iilgili şu açıklamayı yaptı:

"Güvenlik, yaptığımız her şeyin ve aldığımız her kararın merkezinde yer almaktadır. Bu sebeple, Tesla'nın bir kazaya karışması ve birinin hayatını kaybetmesi hepimiz için çok zor. Tesla olarak, soruşturmada yardım teklifimizi sunmak için yetkililere ulaştık."





'NE OLDUĞUNU BİZ DE BİLMİYORUZ'

Çarpışma sonrası oluşan büyük hasar nedeniyle, aracın verilerine henüz ulaşamadıklarını açıklayan yetkililer, "Günlük verileri kurtarmak için yetkililerle yakın bir şekilde çalışıyoruz. Ne olduğuna dair bizim de bir bilgimiz yok. Daha önce Model X'in böyle bir hasar seviyesine ulaştığını hiç görmedik" dedi.

Amerika Ulusal Araştırma Kurumu, Tesla Model X’in karıştığı kaza hakkındaki soruşturmasını sürdürüyor.