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Tetris oyunu hastalıkların tedavisine yardımcı oluyor

Bilim adamları, Tetris oyununun bazı hastalıkların tedavisinde kullanılabileceği belirtiliyor.

29.03.2017 - 09:20
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Karolinska Üniversitesi'nden psikoloji profesörü Emily Holmes, yıllarca Tetris oyunun tıbbi faydalarını keşfetmek için çalışmalar yürüttü. Emily Holmes görsel oyunların işe yaradığını söylüyor ve "Tetris'in renkleri, şekli ve hareketleri çok ilgi çekici" diyor.

TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU

Holmes, Tetris terapisinin travmatik olayların etkisini azaltabileceğine ilişkin bir çalışma yayımladı. Trafik kazası geçirmiş şok halindeki hastalarla önce kazayı görselleştirmeleri istendi, ardından kendilerine Tetris verildi. 20 dakikalık oyunun kazanın yol açtığı rahatsız edici anıları durdurmaya yardımcı olmakta yeterli olduğu belirtiliyor.

Tetris oyunu hastalıkların tedavisine yardımcı oluyor

İŞTAH

İngiltere'deki Plymouth ve Avustralya'daki Queensland Teknoloji Üniversiteleri'nden bilim insanları, Tetris oynamanın insanların canlarının kahve, sigara ve alkol çekmesinin önüne geçebileceğini söylüyorlar. Tetris oyunu oynayan 15 öğrencinin bu isteklerinde azalma olduğu belirtiliyor. Araştırmacı Profesör Jackie Andrade, bu tür isteklerin görselleştirme gerektirdiğini, bu nedenle Tetris oynarken başka bir görseli düşünmenin zor olduğunu söylüyor.

Tetris oyunu hastalıkların tedavisine yardımcı oluyor

GÖZ TEMBELİĞİ

Yıllar önce yapılan bir çalışmada, Tetris'ten uyarlanmış bir oyunun göz tembelliğini tedavi etmeye yardımcı olduğunu buldu. Oyun, iki gözün de birlikte çalışmasını sağlıyor. Araştırmacılar tedaviyi göz tembelliğinden muzdarip 18 yetişkin üzerinde test etti. İki haftada grubun tedaviye karşılık verdiği gözlendi.

Tetris oyunu hastalıkların tedavisine yardımcı oluyor

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