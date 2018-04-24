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Teyze yeğeninin kocasına kaçtı

Adana’da yaşayan ve 2 kez evlenip ayrılan 27 yaşındaki 2 çocuk annesi Gülsüm Ç., 21 yaşındaki yeğeni Sevgi S.’nin, Bandırma’da yaşayan kocasına kaçtı.

Haber Merkezi | 24.04.2018 - 08:58..
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Adana'da yaşayan Sevgi S. (21), bir yıl önce bir yemek şirketinde şoför olarak çalışan Emrah S. (27) ile evlendi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesine gelin giden Sevgi S., bir süre önce eşiyle tartışıp Adana'ya döndü. Ancak bu arada "Anne yarısı" olarak bilinen teyzesinden hiç ummadığı bir darbe geldi.

"SEN KENDİNE YAN"

Başından iki evlilik geçen 2 çocuk annesi Gülsüm Ç. (27), yeğeninin eşiyle kaçtı. Sosyal medyada eşiyle teyzesinin birlikte fotoğrafını gören Sevgi S. şoke oldu. Teyzesini ve eşini arayan genç kadın, "Biz mutluyuz. Sen kendine yan" cevabını alınca yıkıldı.

Teyze yeğeninin kocasına kaçtı

"ONLARI SÜRÜNDÜRECEĞİM"

Son dönemde eşinin tuhaf hareketlerine tanık olduğunu söyleyen Sevgi S., "Ben Adana'ya geldikten sonra teyzem harekete geçmiş ve kocama kaçmış. Bu nasıl bir teyze? Teyzem bir de utanmadan bana , 'Biz birimizi seviyoruz' diyor. Ama kesinlikle boşanmayacağım. Onları süründüreceğim." dedi.

Anne ise, "Kardeşim evlilik vaadiyle birkaç kişiyi dolandırdı. En son kızımın kocasını elinden aldı. Yaptığı utanç verici." dedi.

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