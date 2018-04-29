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Tezcan: 24 Haziran'da sandıklardan sel gibi akacağız

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Tezcan, '24 Haziran günü sel olup sandıklara akacağız. Sel olup sandıklardan taşacağız' dedi.

AA | 29.04.2018 - 23:47..
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Tezcan: 24 Haziran'da sandıklardan sel gibi akacağız

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığı tarafından Mezitli Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilen "Bize bir zafer gerek" programında yaptığı konuşmada, gençlerle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"24 HAZİRAN'DA SANDIKLARDAN TAŞACAĞIZ"

Haziran ayının Nazım Hikmet'in öldüğü hüzünlü bir ay olmakla birlikte 15-16 Haziran'da işçi sınıfının tarihinde sendikal hakkı için alanlara indiği ay olduğunu anımsatan Tezcan, şunları söyledi:

"Zafer yakın çünkü hazirandayız. Haziran bütün tek tipleştirmeye karşı 'yaşam tarzıma müdahale etme' diyen, 'yok edildi, kaybolduğu' sanıldığı bir anda birden ortaya fırlayıveren ve nereden çıktığı belli olmayan haziran gençliğinin, o büyük direnişin ayıdır. Haziran, adaletin ayaklar altına alındığı ve zalimlerin tek parti devletiyle, tek başına her şeyi kontrol etmeye çalıştığı bir yerde bir büyük kahramanın Ankara'dan İstanbul'a adalet yürüyüşünü başlattığı aydır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarihin sayfalarına altın harflerle adalet yürüyüşünü yazdığı aydır. İşte şimdi bize bir zafer gerek diyoruz. Büyük şair Hasan Hüseyin'in (Korkmazgil) dediği gibi 'Haziranda ölmek zor ama haziranda doğmak güzel be kardeşim.' Şimdi o büyük doğuşun eşiğindeyiz. 24 Haziran günü sel olup sandıklara akacağız. Sel olup sandıklardan taşacağız."

Tezcan: 24 Haziran'da sandıklardan sel gibi akacağız

"BİZE BÜYÜK BİR ZAFER GEREK"

Kendilerine sıradan olmayan herhangi bir zafer değil büyük bir zaferin gerekli olduğunu ifade eden Tezcan, "Çünkü çok büyük tahribat yapıldı. Çok örselendik, bölündük. Dilim dilim parçalandık. Barış demenin korkulduğu bir Türkiye yarattılar. Bizi birbirimize düşmanlaştırdılar. Bu büyük propaganda ordusu, büyük işgal karşısında bize bir zafer gerek ama büyük bir zafer gerek." diye konuştu.

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