CHP'nin MYK kararı: Kılıçdaroğlu'nun arkasındayız

CHP sözcüsü Bülent Tezcan, MYK toplantısının ardından Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki Genel Başkanlık polemiğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bülent Tezcan: MYK Kılıçdaroğlu'nun arkasındadır-VİDEO

Tezcan, MYK'da Kılıçdaroğlu'nun genel başkanı olmasına tam destek verildiğini belirtti.

"FARKLI BİR DÜŞÜNCE YOKTUR"

Tezcan bir gazetecinin MYK'da karara itirazın olup olmadığını sorması üzerine, "MYK, Genel Başkanımızın tam mutabakatla arkasındadır. Farklı bir düşünce yoktur. İmza meselesi tüzükte düzenlenmiş bir haktır. Kimsenin tüzükte hakkını kullandı diye bir serzenişi olmaz. Partinin kurultay delegelerinin de partiyi kurultay tartışmaları içine çekme gayreti içinde olmadığını görüyoruz. Kurultay toplama sürecinin sonuca ulaşacağını düşünmüyoruz" yanıtını verdi.

MİLLET İTTİFAKININ DAĞILMASI

Tezcan'a, dün İyi Parti sözcüsü Aytunç Çıray'ın "Millet İttifakı sona erdi" açıklaması da soruldu. Tezcan konuyla ilgili olarak, "Millet İttifakı bir seçim ittifakıydı. Millet İttifakı Tutum Belgesi'nde partilerin nasıl hareket edeceği belirlenmiştir. Seçim bittiği için ittifak sona ermiştir. Ancak bu protokolün devam edeceğine inanıyoruz" cevabını verdi.