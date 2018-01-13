Tezgaha sığmayan dev orkinos ilgi odağı oldu

Tezgaha sığmayan dev orkinosu görev bazı vatandaşlar o anı cep telefonuyla görüntülemeye çalışırken bazı vatandaşlar da şaşkın bakışlarla uzun süre balığı izledi.

KİLOSU 40 TL

Orkinosu parçalayarak kilo işi satmayı düşündüğünü belirten 37 yıldır balıkçılık Ali Ankıt, siparişleri almaya başladığını belirterek “Orkinos Ege Denizi'nde avlandı. 37 yıllık balıkçıyım Trabzon’da bugüne kadar bu kadar büyüklükteki orkinosun satıldığını görmedim. Balığı parçalayarak kilosunu 40 TL’den satacağız. Şimdiden zaten siparişleri aldık. Orkinosun ne kadar faydalı bir balık olduğunu belirtmek için de ‘Omega 3 içerir. Kanın pıhtılaşmasına, beyindeki elektrik sinyallerinin güçlendirilmesine, selenyum, toksinler, sodyum göz kuruluğuna en iyi gelen yiyecek’ diye yazdık.” dedi.