Tezsiz yüksek lisans programının detayları belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, göreve yeni başlayan tüm öğretmenlere yönelik olarak, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile yapılan iş birliği ve koordinasyon çerçevesinde, tezsiz yüksek lisans düzeyinde Öğretmenlik Mesleği Uzmanlık Programı hazırlanacak.

Eğitim fakültesi ve diğer fakültelerden mezun öğretmenler, göreve başladıktan sonra bu programa devam edecekler.

SERTİFİKA PROGRAMI HAYATA GEÇİRİLECEK

Programın yapısı, öğretmen adaylarının hizmet öncesi aldıkları lisans eğitimlerinin özelliklerini dikkate alacak biçimde esnek ve modüler olarak yapılandırılacak. Böylece pedagojik formasyon kaldırılarak, söz konusu program uygulanacak.

Öte yandan, görevdeki öğretmenler için de ayrıca lisansüstü eğitim ve sertifika programları açılacak.