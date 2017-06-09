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TFF, Milli Takım'a prim vermeyecek

Türkiye Futbol Federasyonu, önümüzdeki bir yıl boyunca, Milli Takım prim giderlerine bütçe ayrılmadı.

09.06.2017 - 18:50
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TFF, Milli Takım'a prim vermeyecek

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Türkiye Futbol Federasyonu, olağan genel kurul için Ankara'da toplandı. Delegelere, 669 milyon 220 bin liralık bütçenin detayları sunuldu.

MİLLİ TAKIM'A PRİM BÜTÇESİ YOK

NTV Spor'un haberine göre, 31 Mayıs 2018'de tamamlanacak dönem içinde, Milli Takım prim giderlerine bütçe ayrılmadı. Yeni Ay-yıldızlılar, 2018 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazansa da prim alamayacak.

100 MİLYON LİRALIK BÜTÇE AYRILMIŞTI

Geride kalan 1 Haziran 2016-31 Mayıs 2017 dönemi içinse milli takım prim giderlerine yaklaşık 100 milyon liralık bütçe ayrılmıştı. Bütçenin 29 milyon liralık bölümü harcandı.

TFF, Milli Takım'a prim vermeyecek

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılan milli takıma dağıtılan bu miktar, son olarak Arda Turan'ın gazeteci Bilal Meşe'ye saldırısıyla yeniden gündeme gelmişti.


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