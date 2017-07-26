TFF'den Fatih Terim açıklaması

TFF, Fatih Terim'in A Milli Takım'daki görevine karşılıklı anlaşmayla son verildiğini açıkladı.

FUTBOL DIŞI KONULAR

Federasyondan yapılan açıklamada, Fatih Terim'in futbol dışı konularla gündeme geldiği, TFF yönetiminin yıpratıldığı belirtildi.

TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi; "Bir süredir kamuoyunda ve medyada gündem haline getirilmeye çalışılan birtakım futbol dışı konular, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile Türkiye Futbol Federasyonu yönetimini yıpratma amacı taşıyan bir hal almıştır.

HER İKİ TARAF İÇİN DE DAHA SAĞLIKLI

Bir araya gelen taraflar, sürecin bundan sonraki kısmında yolları ayırmanın her iki taraf açısından daha sağlıklı olacağına kanaat getirmiştir.

HAYATINDA BAŞARILAR

Gerek Türkiye'de gerek dünyada başarıları ile kendini kanıtlamış ve Türk futboluna büyük hizmetler vermiş olan değerli hocamıza teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarı ve mutluluklar dileriz."

Fatih Terim'den mekan sahibine: Seni o mangala sokarım haberi