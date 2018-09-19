The Economist'e göre Hatay Suriye'ye ait

Türkiye son yıllarda özellikle sınırda gösterdiği terör önleyici faaliyetler ile tüm örgütlere karşı mücadele veriyor. Özellikle Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı ile PKK'ya önemli bir darbe vuran Türkiye'nin bu haklı mücadelesi Batı medyası tarafından işgalcilik olarak görülüyor.

Terör örgütlerinin kol gezdiği El Bab, Afrin gibi bölgeleri özgürleştiren Türkiye, Londra merkezli The Economist tarafından işgal gücü olarak gösteriliyor.

"HATAY SURİYE'NİNDİ"

Özellikle 17 Eylül'de gerçekleştirilen Soçi zirvesinden sonra elde edilen diplomatik başarıyı değerlendiren The Economist, yayınlanan makalede skandal ifadelere yer verdi.

1930'da Hatay'ın Türkiye tarafından işgal ile zorla Suriye'den koparıldığını yazılan dergide, özellikle İdlib için yine aynı sonun beklendiği yazıldı.

SIRA İDLİB'DE

Dünyanın en pretsijli medya organlarından biri olan The Economist'te yer alan ifadeler skandal boyutta. "Türkiye, Hatay ile birlikte yine bir Suriye toprağı olan İdlib'e gözünü dikti" ifadeleriyle yer alan dergide sınırda oluşturulan çatışmasızlık bölgesinin bu amaçla oluşturulduğu iddia ediliyor.

The Economist geçmişte de Türkiye aleyhinde ifadelere yer veren yazıları yayınlamıştı.