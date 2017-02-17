The Economist'in Türkiye-Rusya yakınlaşması korkusu

Economist dergisinin bu haftaki sayısında Türkiye ile Rusya ilişkilerine değinen bir haber yapıldı.

TÜRKİYE-RUSYA YAKINLAŞMASI ZARAR VEREBİLİR BAŞLIKLI HABER

BBC Türkçe'nin haberine göre, internet sitesinde 'Türkiye'nin Rusya'ya yanaşması ona zarar verebilir' başlığıyla verilen haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ilişkiden farklı ve çelişen beklentilerinin olduğu yazıyor.

TARİH BOYUNCA SAVAŞMIŞTINIZ DİYOR

Makale iki gücün tarih boyunca birbiriyle savaştığını hatırlatarak başlıyor. 2015'te Türkiye'nin Rus savaş uçağını düşürmesinden sonra ise iki ülkenin savaşmaktan ziyade atışmalar ve yaptırımlarla yetindiğini yazıyor. Ancak zaman içinde ilişkilerin düzeldiği, dahası iki ülke arasında ticareti beşe katlayarak yıllık 100 milyar dolara çıkarma sözü verildiği belirtiliyor.

"İKİ ÜLKE SAVAŞI DURDURDU"

Haberde "Hatta Avrupalı ve Amerikalı diplomatlar kenardan izlerken, Aralık ayında ikili savaş altındaki Halep'te ateşkesi sağladı ve bir sonraki ay tüm Suriye'de çatışmayı durduracak bir plan yaptı" deniyor.

Makale şöyle devam ediyor: "İhtilafın zirve yaptığı dönemde Putin ve Erdogan birbirlerini DEAŞ'ı desteklemekle suçluyorlardı. Şimdi ise iki otokrat ona karşı Suriye'de hava saldırıları düzenliyor."

"RUS ELÇİ ÖLDÜRÜLMESİNE RAĞMEN YAKINLAŞILMASI ÜRKÜTÜCÜ"

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi'nin bir Türk polisi tarafından suikasta uğramasının bile ilişkileri zedeleyemediğinin belirtildiği makalede, yakınlaşmanın hızının ve boyutunun "ürkütücü" olduğu söyleniyor.

"ÇELİŞEN BEKLENTİLER TAŞIYORLAR"

Makalede "Ancak buna rağmen iki güçlü kişi farklı ve çelişen beklentiler taşıyorlar. Erdoğan Putin ile ilişkisini Batılı müttefiklerinin taviz vermesini sağlayacak bir yol olarak görürken, Putin NATO içinde en zayıf halka olarak gördüğü Türkiye'nin bağını zayıflatmak istiyor. İkisinden biri hayal kırıklığına uğrayacak gibi" deniyor.