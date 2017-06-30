The Economist'in Türkiye yazısında mezhep vurgusu

İngiltere'de yayın yapan The Economist'te yayınlanan "Yeni Komşular" başlıklı makalede Türkiye'deki mültecilerin durumu değerlendirildi.

Mültecilerin Kahramanmaraş'ta klimalı konteyner evlerde kaldığı belirtilen yazıda, Türkiye'nin mükemmel bir iş ortaya çıkardığı ifade edildi.

İNGİLİZ MEZHEPÇİLİK YAPIYOR

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik övgülerin olduğu yazıda mezhep vurgusu ise dikkatlerden kaçmadı.

KAMP SÜNNİ KÖY ALEVİ

İngilizler, kampta kalanların Sünni olduğunu, kampın yakınındaki köylerde yaşayanların ise Alevi olduğuna vurgu yaptı.

Bölgede güvensizliğin sürdüğünü savunan The Economist, insanların kaygılı olduğunu yazdı.

The Economist'te yayınlanan yazıdan bir kısım; "Kampta kalanlar Sünni. Köydekiler ise Türkiye'nin en büyük dini azınlığının üyesi ve Suriye rejiminin belkemiğini oluşturan mezhebin uzaktan kuzenleri olan Aleviler. Mezhep geriliminden ve otlaklarını kaybetmekten korkan köylüler geçen sene kampın inşasına karşı eylem yaptı. Polis üzerlerine biber gazı sıktı. Belediye özür dilemek için her eve bir inek verdi. Ancak güvensizlik sürüyor. Aşağı Terolar köyündeki çiftçiler hava karardıktan sonra dışarı çıkmadıklarını ve mültecilerden uzak durduklarını söylüyor. Yaşlı bir adam 'Bizden çok farklı insanlar. Komşu olmamalıyız' diyor. Kamp sakinleri de aynı şekilde kaygılı. 25 yaşındaki Halepli Ammar 'Oraya tek başıma gitmem. Alevi onlar. Suriye'dekilerle aynı değiller ama Aleviler."