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The Economist'te yayınlanan 24 Haziran analizi

Her seçim döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde yayın yapan İngilizler, karalama çalışmalarını hızlandırdı.

Haber Merkezi | 27.04.2018 - 09:12..
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The Economist'te yayınlanan 24 Haziran analizi

The Economist'te yayınlanan 24 Haziran analizi

Türkiye'deki seçim dönemlerinde; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı muhalefet partileriyle birlikte hareket edermiş gibi karalama kampanyası başlatan The Economist, 24 Haziran seçimleri için tarafını belli etti.

ÇALIŞMALAR OYA ÇEVRİLİYOR

İngiltere'de yayınlanan The Economist dergisinde yayınlanan yazıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın altyapı çalışmalarını oya çevireceği ifade edildi.

Yazının devamında Erdoğan'ın bu atılımları nedeniyle seçimlerin adil ortamda olmayacağı belirtildi.

MEGA PROJELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın popülerliğinin her geçen gün arttığını yazan İngilizler, Kanal İstanbul, 3. Havalimanı gibi mega projelerin muhalefet karşı Erdoğan'ın elini güçlendirdiğini savundu.

ERDOĞAN KAZANACAK

The Economist'te yayınlanan yazının sonunda ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri kolaylıkla kazanacağı kabul edildi.

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