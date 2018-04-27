The Economist'te yayınlanan 24 Haziran analizi

1 Aslanlar kralı: Jack Bonavita Aslanlarla yaptığı gösterileriyle tüm dünyayı gezerek unutulmaz şovlara imza atan sirk akrobatı Jack Bonavita, kendini eğittiği hayvanlara yem etti.

2 Akaryakıt ürünlerinde ÖTV indirimi Maliye Bakanlığı'nın politikalarıyla Merkez Bankası'na destek olması gerektiğini belirten Cemil Ertem, fiyat esnekliği az olan akaryakıt ürünlerinde ÖTV indirimine gidilebileceğini söyledi.

3 Yanlış ilaç kullanımı İlaçların bilinçsiz ve akılcı olmayan şekilde kullanılması tüm dünyada büyük bir sorun oluşturuyor.

4 Kuzey ile Güney Kore liderleri barış ağacı dikti Kuzey Kore ile Güney Kore arasında esmeye başlayan dostluk rüzgarları devam ediyor. İki ülke lideri, birlikte barış ağacı dikti.

5 Kaçak elektriği önleyen panolara saldırılar devam ediyor Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde 3, Şırnak merkezde ise 2 pano, kırılarak ve yakılarak kullanılamaz hale getirildi.

6 Kılıçdaroğlu'nun 15 vekil hamlesi tutmadı Meral Akşener'in seçimlere girebilmesi için 15 vekilini kurban eden Kemal Kılıçdaroğlu, seçim mağlubiyetlerine bir tane daha eklemeye çok yaklaştı.