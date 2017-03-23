The Guardian: Gazeteciler Türkiye'de kötü muamele görüyor

İngiliz gazetesi Guardian, tutuklu gazeteciler açısından en önemli sorunlardan birinin de ne zaman serbest bırakılacaklarına dair belirsizlik olduğunu belirtti.

Gazete, tutuklu gazetecilerin durumuyla ilgili CHP milletvekili Barış Yarkadaş'ın görüşlerine de yer verdi.

CHP'Lİ VEKİLİN SÖZLERİNE YER VERİLDİ

Gazetecilerin tutuklanmalarıyla ilgili "Şimdiye kadar hiç böylesine yanlış yapıldığını görmedim." diyen Yarkadaş, gazetecilere yöneltilen suçlamalarla ilgili de şunları belirtti: "Hepimiz bunun absürtlük olduğunu biliyoruz. Hükümet, 'bizim Türkiye'de kurmak istediğimiz rejime muhalefet ederseniz kendinizi hapishanede bulursunuz ve sizi dış dünyadan izole ederiz' diyor."

TERÖR SUÇUNDAN TUTUKLANANLARA GAZETECİ DİYORLAR

Gazete, daha önce tutuklanan veya halihazırda tutuklu bulunan altı ismin, hapishanedeki durumlarıyla ilgili tanıklıklarına da yer veriyor. Bu isimler; Ahmet Şık, Necmiye Alpay, Ahmet Altan, Aslı Erdoğan, Mehmet Altan ve Erol Önderoğlu.

Necmiye Alpay, hakkındaki suçlamaları ve hapishane koşullarını anlattıktan sonra şunu söylüyor: "Belki de en kötüsü şunu bilememekti: Yakında serbest bırakılacak mıyım yoksa burada mı kalacağım? Bu, bugünkü Türkiye'nin durumuyla aynı. Ülkemizi neyin beklediğinden emin olamıyoruz."