The Guardian'dan May'in Türkiye ziyaretine eleştiri

AB'den çıkmak isteyen İngiltere son zamanlarda bununla ilgili bir dizi çalışma gerçekleştiriyor.

İNGİLİZ MEDYASINDAN MAY'E BÜYÜK TEPKİ

İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit sürecinde bazı ticari anlaşmalar yapmak için ülkeleri ziyaret ediyor. Cumartesi günü Türkiye'yi de ziyaret edecek olan May, ülkesinde ve İngiliz medyasında büyük tepki topladı.

Son olarak The Guardian'da yer alan haberde, May'in bu ticari görüşmelerinin İngiltere'de olumsuz karşılandığı belirtildi.

İNGİLTERE'NİN LİBERALİZM DEĞERLERİNE KARŞI OLARAK GÖRÜLÜYOR

The Guardian'da Türkiye ziyareti öncesi Türk Hükümeti de eleştirildi. Türkiye'de Erdoğan rejimiyle birlikte birçok gazetecinin, profesörün ve polislerin ceza aldığını, insan hakları için de tehdit oluşturulduğu belirtildi. Tüm bu nedenlerle May'in Türkiye ziyaretinin İngiltere'nin liberalizm değerlerine karşı olduğu ifade edildi.