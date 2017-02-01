The Guardian yazarından Türkiye örnekli ABD açıklaması

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın koltuğa oturması sonrası aldığı kararlar dünya genelinde büyük tepki topluyor. En son 7 ülkeye vize verilmemesi yönünde aldığı kararı imzalayan Trump, herkesin hedefi oldu.
The Guardian gazetesinin yazarı Liz Cookman, Trump'ı konu aldığı yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da bahsetti.
"TRUMP'IN YAPMASINDAN KORKTUĞUMUZ ÇOĞU ŞEYİ ERDOĞAN YAPTI"
"ABD'nin geleceğini merak edenler Türkiye'ye baksın" diyen İngiliz yazar Liz Cookman, Türkiye'yi örnek göstererek şunları söyledi:
"Donald Trump’ın yapmasından korktuğunuz çoğu şeyi Tayyip Erdoğan çoktan yaptı"