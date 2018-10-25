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The Guardian'da Cemal Kaşıkçı tepkisi

"İngiltere ruhunu Suudi hanedanına sattı. Yazıklar olsun" başlıklı bir makale, İngiliz gazetesinde yayınlandı.

Haber Merkezi | 25.10.2018 - 11:07..
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İngiltere'nin en çok okunan gazetesi The Guardian yazarlarından Owen Jones, köşe yazısında, ülkesinin Suudi Arabistan'a olan tavrına büyük tepki gösterdi.

Jones yazısında, "Yönetici elitlerimizle muhaliflerin kafasını kesen, terör ihraç eden ve Yemen'de çocukları katleden bu rejim arasındaki bağlar, kesmek için fazlasıyla kârlı" ifadelerine yer veren yazar yapılan silah anlaşmalarına tepki gösterdi.

"SUUDİ REJİMİ İNGİLİZ VEKİLLERİ FONLUYOR"

Yazar ayrıca Suudi Arabistan rejiminin İngiliz milletvekillerine kaynak aktardığını söyledi. Jones'a göre Suudi rejiminden para alan milletvekillerinin çoğu iktidardaki muhafazakar milletvekillerinden oluşuyor. Hatta aralarında İşçi Partisi'nden olanlar da var.

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