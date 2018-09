The Guardian’dan, yeni dönemde beklenen 50 kitabın listesi

Eylül, sonbaharın habercisi olsa da Edebiyat dünyasında yeni dönemin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Başlangıçlar iyidir; hareket demektir. Yeni yazarlarla tanışmak, yeni kitap karakterleri ile yürüyeceğimiz sokaklar demektir. İşte bu sebepten kitap kurtları için kuşkusuz Eylül, en özel mevsim…

Bu dönem bakalım bizi hangi kitaplar bekliyor. Listenin başını Haruki Murakami ve Stephen King çekiyor. Edebiyat dışı alanda ise, Michelle Obama, Francis Fukuyama ve Stephan Hawking merakla bekleniyor. İşte İngiltere’nin en önemli mecralarından biri olan The Guardian’ın, tüm bu merakları gidermek için açıkladığı, edebiyat ve edebiyat dışı alanlarda yayımlanacak 50 kitabın listesi…

EDEBİYAT





- The Silence of the Girls / Pat Barker

- Normal People / Sally Rooney

- Transcription / Kate Atkinson

- Love Is Blind / William Boyd

- Melmoth / Sarah Perry

- Killing Commendatore / Haruki Murakami,

- Bridge of Clay / Markus Zusak

- Unsheltered / Barbara Kingsolver

- Red Birds / Mohammed Hanif

- Middle England / Jonathan Coe

EDEBİYAT DIŞI





- The Spy and the Traitor / Ben Macintyre

- My Thoughts Exactly / Lily Allen

- Nervous States: How Feeling Took Over the World / William Davies

- Our Boys: The Story of a Paratrooper / Helen Parr

- Thomas Cromwell: A Life by Diarmaid MacCulloch

- The Fifth Risk – Michael Lewis Brief Answers to the Big Questions / Stephen Hawking

- Murder by the Book / Claire Harman

- Heavy: An American Memoir / Kiese Laymon

- Becoming / Michelle Obama

SUÇ VE GİZEM





- Lethal White / Robert Galbraith

- Tombland / CJ Sansom

- Wild Fire / Ann Cleeves

- The House on Vesper Sands / Paraic O’Donnell

- In A House of Lies / Ian Rankin

BİLİM KURGU VE FANTEZİ





- Red Moon / Kim Stanley Robinson

- Elevation / Stephen King

- How Long ’Til Black Future Month? / NK Jemisin

- Thin Air / Richard Morgan

- Rosewater / Tade Thompson

ÇOCUK EDEBİYATI





- Into the Jungle / Katherine Rundell

- And the Ocean Was Our Sky / Patrick Ness

- The Skylarks’ War – Hilary McKay My Mum Tracy Beaker / Jacqueline Wilson

- The Way Past Winter / Kiran Millwood Hargrave

GRAFİK ROMAN





- Cassandra Darke / Posy Simmonds

- Heimat: A German Family Album / Nora Krug

- Passing for Human / Liana Finck

- Berlin: City of Light -Jason Lutes.

Tales from the Inner City / Shaun Tan

ŞİİR





- Sincerity / Carol Ann Duffy

- Old Toffer’s Book of Consequential Dogs / Christopher Reid

- As Slow as Possible / Kit Fan

- Running Upon the Wires / Kate Tempest

- Hell / Alasdair Gray

POLİTİKA





- Can We All Be Feminists? edited / June Eric-Udorie

- The Apprentice: Trump, Russia and the Subversion of American Democracy / Greg Miller

- Identity / Francis Fukuyama

- The Future of Capitalism / Paul Collier

- Trump: The Blue-Collar President / Anthony Scaramucci





