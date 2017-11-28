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The New York Times'tan Zarrab'la ilgili Türkçe tweet

Amerika'da yayın yapan The New York Times gazetesi Zarrab davasıyla ilgili alışılmışın aksine Türkçe tweet attı.

Haber Merkezi | 28.11.2017 - 19:14..
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The New York Times'tan Zarrab'la ilgili Türkçe tweet

İlerleyen günlerde jürili duruşmaların başlayacağı kamuoyunda 'Zarrab Davası' olarak bilinen dava öncesinde The New York Times gazetesi şaşırtan bir tweet attı.

TÜRKÇE TWEETLER

Gazete, Twitter'da dünyadaki gelişmelerin paylaşıldığı "nytimesworld" hesabından Reza Zarrab'la ilgili haberi Türkçe "Reza Zarrab suçunu kabul etti ve Hakan Atilla'ya karşı tanıklık yapacak" yazarak paylaştı ve ardından da bir yorum ekledi: "Reza Zarrab'ın suçlamaları kabul etmesi Türkiye - ABD ilişkilerine olumsuz etki edebilir".

Öte yandan bu hesaptan İngilizce paylaşım yapan sayfanın bu haberi özellikle Türkçe paylaşması ise dikkatlerden kaçmadı.

The New York Times'tan Zarrab'la ilgili Türkçe tweet

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