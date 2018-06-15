The Shining'in devamı Doctor Sleep’in başrolü belli oldu

Jack Nicholson’ın başrolüyle efsaneleşen Cinnet (The Shining) filminden sonra Doctor Sleep’in başrolünde Ewan McGregor yer alacak.

Altın Küre ödüllü McGregor; Trainspotting, Kırmızı Değirmen ve Yeryüzündeki Son Aşk ve Star Wars filmleriyle tanınmıştı.

YÖNETMEN, MİKE FLANAGAN

Korku edebiyatı ustası Stephen King’in aynı isimli romanından uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda Ölüm Alfabesi: Kötülüğün Başlangıcı, Hush ve Kabustan Gelen gibi korku filmleriyle tanınan Mike Flanagan oturuyor. Filmin senaryosunu ise yönetmen Flanagan ve Akıl Oyunları’nın Oscar ödüllü senaristi Akiva Goldsman yazdı.

The Shining filmi fragmanı

FİLMİN KONUSU

Filmde, The Shining’de babasının elinden gelecek olan ölümden kıl payı kurtulmayı başaran Danny Torrance, artık büyümüştür. Çocukluğunda yaşadıklarının karanlık gölgesi altında yaşayan Danny, travmalarıyla boğuşmakta yorgun düşmüş ve alkole bağımlı hale gelmiştir. Kendini toparlama girişimiyle Danny, psişik güçlerini ölmekte olan hastalara yardım etmek için kullanmaya başlar. Kendisiyle benzer yeteneklere sahip genç bir kızla psişik bir bağ kurduğunda, yetenekli olanları hedef alan korkunç bir grup keşfeder. Bu grup acılı ölümler sırasında insanlardan çıkan "parıltının buharını" teneffüs ederek kendi güçlerini geliştirmektedir.

Doctor Sleep, ABD’de 24 Ocak 2020’de gösterime girecek.