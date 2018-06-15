taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.976
USD
4,6398
EURO
5,4652
ALTIN
193,09
PETR
75,7800

The Shining'in devamı Doctor Sleep’in başrolü belli oldu

Stanley Kubrick imzalı 1980 yapımı kült korku filmi Cinnet'in devam filmi olan Doctor Sleep'in başrol oyuncusu açıklandı.

Haber Merkezi | 15.06.2018 - 03:14..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Jack Nicholson’ın başrolüyle efsaneleşen Cinnet (The Shining) filminden sonra Doctor Sleep’in başrolünde Ewan McGregor yer alacak.

Altın Küre ödüllü McGregor; Trainspotting, Kırmızı Değirmen ve Yeryüzündeki Son Aşk ve Star Wars filmleriyle tanınmıştı.

The Shining'in devamı Doctor Sleep’in başrolü belli oldu

YÖNETMEN, MİKE FLANAGAN

Korku edebiyatı ustası Stephen King’in aynı isimli romanından uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda Ölüm Alfabesi: Kötülüğün Başlangıcı, Hush ve Kabustan Gelen gibi korku filmleriyle tanınan Mike Flanagan oturuyor. Filmin senaryosunu ise yönetmen Flanagan ve Akıl Oyunları’nın Oscar ödüllü senaristi Akiva Goldsman yazdı.

The Shining filmi fragmanı

The Shining'in devamı Doctor Sleep’in başrolü belli oldu

FİLMİN KONUSU

Filmde, The Shining’de babasının elinden gelecek olan ölümden kıl payı kurtulmayı başaran Danny Torrance, artık büyümüştür. Çocukluğunda yaşadıklarının karanlık gölgesi altında yaşayan Danny, travmalarıyla boğuşmakta yorgun düşmüş ve alkole bağımlı hale gelmiştir. Kendini toparlama girişimiyle Danny, psişik güçlerini ölmekte olan hastalara yardım etmek için kullanmaya başlar. Kendisiyle benzer yeteneklere sahip genç bir kızla psişik bir bağ kurduğunda, yetenekli olanları hedef alan korkunç bir grup keşfeder. Bu grup acılı ölümler sırasında insanlardan çıkan "parıltının buharını" teneffüs ederek kendi güçlerini geliştirmektedir.

Doctor Sleep, ABD’de 24 Ocak 2020’de gösterime girecek.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Emniyet'in insansız hava aracı Çağatay görev başında

Emniyet'in insansız hava aracı Çağatay görev başında

36
Kuantum ile süper güvenli internet dönemi başlayacak

Kuantum ile süper güvenli internet dönemi başlayacak

20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Abdulaziz ve Abbas'la görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Abdulaziz ve Abbas'la görüştü

6
Karaman'da yan baktın kavgası

Karaman'da yan baktın kavgası

9
Avusturya'da okullarda oruç tutma yasağı teklifi

Avusturya'da okullarda oruç tutma yasağı teklifi

32
Faytoncularla hayvanseverlerin kavgasını polis ayırdı

Faytoncularla hayvanseverlerin kavgasını polis ayırdı

23
Aşırı hız yapan sürücüler, kaza mağdurlarıyla yüzleşti

Aşırı hız yapan sürücüler, kaza mağdurlarıyla yüzleşti

7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM