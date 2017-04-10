The Times Yenikapı'da milyonları göremedi

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1 arttı.

Adı Beşiktaş ile anılan Lens, "Türkiye'de başka bir takımda oynar mısın?" sorusuna "Gelecek neler getirir bilemeyiz" şeklinde cevap verdi.

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FETÖ'nün üniversite abileri yakalandı

FETÖ'nün "üniversite abileri" oldukları öne sürülen ve daha önce meslekten ihraç edilen bir astsubay ile 7 polis adliyeye sevk edildi.