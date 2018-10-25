The Washington Post'tan Kaşıkçı kampanyası

ABD'nin en etkili iki gazetesinden biri olan The Washington Post gazetesi, bugünkü sayısında Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'ndan öldürülen Cemal Kaşıkçı için tam sayfa ilan verdi.

Post'un arka kapağında tam sayfa yayınlanan ilanda, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın resmi kullanıldı.

"GERÇEĞİ TALEP EDİN"

Resmin üzerinde ise, "Washington Post köşe yazarı Cemal Kaşıkçı 2 Ekim Salı günü İstanbul'da Suudi Arabistan konsolosluğuna girdi ve vahşice öldürüldü. Gerçeği talep edin" ifadeleri yer aldı.

Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Kaşıkçı olayına kadar ABD medyası tarafından reformcu kimliğiyle öne çıkarılıyordu. Daha önce Suudi Arabistan'ı değiştirecek isim olarak bakılan Veliah Prens'e Kaşıkçı olayının ardından tüm destekçilerini bir bir kaybediyor.