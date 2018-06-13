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'Therepi' cihazıyla kalp yetmezliğinin önüne geçilecek

Bilim insanları, "Therepi" adı verilen küçük bir cihazla kalp krizinden kalp yetmezliğine kadarki ilerleyişi durdurmayı ümit ediyor.

AA | 13.06.2018 - 08:59..
  1. Haberler
  2. Sağlık

Science Daily'nin haberine göre, sonuçları "Nature Biomedical Engineering" dergisinde yayımlanan çalışmada, hasarlı kalp dokusuna doğrudan bağlanan bir hazne ihtiva eden Therepi cihazının, kalp fonksiyonlarının düzenlenmesinde nasıl kullanılabileceğine ilişkin ayrıntılara yer verildi.

KALP KRİZİNİN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN BU CİHAZ KULLANILABİLİR

Massachusetts Teknoloji Enstitüsünden Ellen Roche, "kalp krizinin ardından hastayı kalp yetmezliğinden korumak amacıyla ya da hastada halihazırda kalp yetmezliği varsa, ilerlemesinin önüne geçmek için bu cihazı kullanabileceklerini" söyledi.

'Therepi' cihazıyla kalp yetmezliğinin önüne geçilecek

Kalp yetmezliğini önlemek için uygulanan tedavilerde kullanılan bazı mevcut yöntemlerin yetersiz olduğuna işaret edilen çalışmada, bu yöntemlerden birinde, ilaçların, hasarlı bölgeye doğrudan tatbik edilmesi yerine sistemli şekilde verildiği belirtildi.

MUHTEŞEM BİR POTANSİYELE SAHİP

İlaçların dozunun toksik yan etkilerden kaçınmak için sınırlandırılması gerektiğine, genellikle sadece az miktarda ilacın hasarlı kalp dokusuna ulaştığına dikkati çeken bilim adamları, Therepi cihazının, mevcut ilaçla tedavi yöntemleriyle ilgili sorunları, uygulamayı bölgesel hale getirerek ve dozu ayarlayarak giderdiği bildirildi.

Araştırmacılar, tek bir cerrahi müdahaleyle kalbe yerleştirilebilen cihazın haznesinin jelatin bazlı bir polimerden üretildiğini ve ilaç uygulaması açısından muhteşem bir potansiyele sahip olduğunu kaydetti.

'Therepi' cihazıyla kalp yetmezliğinin önüne geçilecek

GEÇİRGEN BİR ZARDAN OLUŞUYOR

Hastalıklı dokuya bağlı düz bir taban ile yarı küresel şekle sahip haznenin, daha fazla ilacın veya daha büyük malzemelerin doğrudan kalp dokusuna geçmesine izin verecek şekilde ayarlanabilen yarı geçirgen bir zardan oluştuğu belirtildi. Dublin Üniversitesi Trinity Kolejinden William Whyte, "Hazneyi yapmak için kullandığımız malzeme çok önemliydi. Bir sünger gibi hareket ettirmemiz gerekiyordu ki tedaviyi tam olarak ihtiyaç duyulan yerde yapabilsin." değerlendirmesinde bulundu.

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