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Theresa May: AB bizi tehdit ediyor

İngiltere Başbakanı May, AB'yi Brexit müzakerelerinde Londra'yı tehdit etmekle suçlayarak, seçimleri etkilemeye çalıştıklarını belirtti.

04.05.2017 - 08:45
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Theresa May: AB bizi tehdit ediyor

Avrupa Birliği'nin Brexit müzakerecisi Michel Barnier'in İngiltere'nin Birlik'ten ayrılma sürecinin çabuk ya da acısız olmayacağı yönündeki uyarısından birkaç saat sonra kameraların karşısına geçen May, AB'ye yönelik ağır ithamlarda bulundu.

SEÇİMLERİ ETKİLEMEK İÇİN YAPTILAR

AB Komisyonu'nun müzakerelerdeki "duruşunu sertleştirme zamanlamasının" manidar olduğunu belirten May, 'Brüksel'in bunu, Haziran'daki erken seçimlerin sonucunu etkilemek için kasten yaptığını' savundu.

TEHDİT EDİYORLAR

Brüksel'de İngiltere’nin AB’den ayrılma sürecinin başarıya ulaşmasını istemeyen “kimi çevreler” olduğunu ifade eden May, “Avrupalı politikacılar ve yetkililer İngiltere’yi tehdit etti." dedi.

AB ile yapılacak zorlu müzakereler öncesi İngiliz kamuoyunun kendisine verdiği desteği artırmak ve siyasi konumunu güçlendirmek isteyen Muhafazakâr Parti lideri May, geçen ay 8 Haziran'da erken seçime gidilmesi için düğmeye basmıştı.

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