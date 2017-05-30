Theresa May: Avrupa'dan ayrılmıyoruz AB’den ayrılıyoruz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, NATO ve G7 zirve toplantılarının uzlaşmayla sonuçlanmaması üzerine Avrupalıların artık kendi kaderlerini kendi ellerine almaları gerektiğini söylemişti.

"İNGİLTERE ÖNEMLİ BİR ORTAK OLARAK KALMALI"

Merkel’in bu sözleri hakkında görüşü sorulan İngiltere Başbakanı Theresa May ise AB’nin geleceğini düşünmesinin doğru olduğunu, ancak İngiltere’nin önemli bir ortak olarak kalmak istediğini söyledi:

“Biz Avrupa’dan ayrılmıyoruz, Avrupa Birliği’nden ayrılıyoruz. AB’deki diğer 27 ülkeyle derin ve özel ortaklığımızı devam ettirmek istiyoruz ve hem kapsamlı bir serbest ticaret anlaşması hem de güvenlik açısından Avrupa’nın geri kalanıyla işbirliğine bağlı kalmaya devam edeceğiz.”

MAY'İN POPÜLARİTESİ DÜŞÜYOR

Reuters'in haberine göre, May, 8 Haziran’da yapılacak erken genel seçim yaklaşırken, Manchester kentinde yaşanan terör saldırısı ve yaşlıların sağlık bakımı için daha fazla ödeme yapmaları yolundaki planından vazgeçmek zorunda kalmasıyla, popülaritesinde düşüş yaşıyor.

GECİKTİREMEYİZ

May, Brexit müzakerelerinin 19 Haziran’da başlayacağını hatırlatarak, seçimlerde tek bir partinin çoğunluğu elde edememesi halinde ortaya çıkacak tehlikelere değindi ve Muhafazakar Parti için güçlü bir destek istedi. May, “Seçimden sadece 11 gün sonra müzakereler başlayacak ve ertelenmesi mümkün değil, geciktiremeyiz” dedi.