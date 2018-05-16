Theresa May Erdoğan'ı uyardı: Tedbirleri ileri götürme

İnsan hakları savunucuları, Avrupa Birliği'nden çıkmak için müzakere yürüten İngiltere Başbakanı Theresa May'i dış ticaret anlaşmalarını garantiye almak için insan hakları ihlallerini görmezden gelmekle itham ediyorlar.

Türkiye konusunda ise darbe girişiminin ardından onbinlerce kişinin hapise atıldığına dikkat çekiyorlar.

BREXİT SONRASI TİCARET GÜÇLENECEK

Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkiyi vazgeçilemez olarak niteleyen May, güvenlik konusunda işbirliğinin etkilerini ve İngiltere'nin AB'den ayrılması sonrası ticaret ilişkilerini güçlenmesi ihtimalini övdü.

Ancak May itidalli olunması yönünde diplomatik bir uyarıda da bulundu.

Görüşmenin ardından Erdoğan ile birlikte Downing Street'teki başbakanlık ofisinde basının karşısına çıkan May, "Demokratik olarak seçilmiş bir hükümeti devirmeye çalışanları adalet teslim etmek doğrudur... Ancak demokrasiyi savunurken, ki bu demokrasi başarısız darbe girişimi, sınır ötesinden Suriye'den ve Kürt terörünün yarattığı istikrarsızlık nedeniyle olağanüstü baskı altında kalmıştır, Türkiye'nin savunduğu değerleri gözden kaçırmaması da önemlidir." dedi.