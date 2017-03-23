Theresa May: Hasta ve ahlâksız bir terör saldırısı

Başkanlık ettiği acil durum toplantısının ardından başbakanlık ofisi "10 Numara"nın önünde basına açıklamalarda bulunan May, olayın ayrıntılarının ortaya çıkmaya devam ettiğini kaydetti.

"SALDIRGAN PARLAMENTOYA KOŞTU"

May, eldeki bilgilere göre Westminster Köprüsü üzerinde saldırganın aracını yayaların üzerine sürmesiyle başladığını, iki kişinin burada öldüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi. Saldırganın daha sonra parlamentoya koştuğunu, polisler tarafından durdurulduğunu ancak bu esnada bir polisi bıçakladığını anlatan May, saldırganın diğer polisler tarafından öldürüldüğünü bildirdi.

İngiltere'de terör tehdit seviyesinin bir süredir "ciddi" basamağında olduğunu ve böyle tutulmaya devam edileceğini belirten May, polisin de bu gece olayla ilgili daha ayrıntılı bir açıklama yapacağını söyledi.

"TERÖRİST BAŞKENTİMİZİN KALBİNİ HEDEF OLARAK SEÇTİ"

"Saldırının mekanı tesadüf değil." diyen May, sözlerini şöyle sürdürdü: "Terörist, başkentimizin kalbini hedef olarak seçti. Londra bütün milletlerden, kültürlerden ve dinlerden insanların bir araya gelip özgürlük, demokrasi ve ifade özgürlüğü değerlerini kutladığı bir yer. Dünyanın en eski parlementosunun yuvası olan Westminster caddelerine, yerkürenin en uzak köşelerinde yankılanan özgürlük ruhu kazınmıştır. Parlamentonun temsil ettiği demokrasi, özgürlük, insan hakları, hukukun üstünlüğü gibi değerler her yerdeki özgür insanların takdirini kazanmıştır. O nedenle de parlamento bu değerleri reddedenlerin hedefidir."

"PARLAMENTO NORMAL ŞEKİLDE TOPLANACAK"

Parlamentonun temsil ettiği değerlere yönelik her şiddet ve terör girişiminin başarısızlığa mahkum olduğunu ifade eden May, "Parlamento yarın sabah normal bir şekilde toplanacak, Londralılar ve dünyanın diğer yerlerinden bu büyük şehri ziyaret etmeye gelenler normal bir gün yaşayacaklar. Teröre ödün vermeden hep birlikte ilerlemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

POLİSLERE ÖVGÜ

"Saldırı anında parlamentoda bulunanlarımız için bu olay polisimizin ve güvenlik güçlerimizin fevkalade cesaretiyle ilgili özel bir ihtar niteliğinde." ifadesini kullanan May, "Bu fevkalade erkekler ve kadınlar, bugün bir kez daha tehlikenin üzerine koştular. Bütün ülke adına kendilerine minnetimi ifade ediyorum." değerlendirmesini yaptı.