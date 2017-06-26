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Theresa May hükümeti kuruyor

İngiltere Başbakanı Theresa May ve DUP lideri Arlene Foster azınlık hükümeti kurmak için anlaşma imzaladı.

26.06.2017 - 15:13
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Sandıktan çıkardığı 318 milletvekiliyle tek başına hükümet kurmak için gerekli sayıya erişemeyen ve azınlık hükümeti kurmak için çalışmalarda bulunan Theresa May, DUP lideri Arlene Foster'la azınlık hükümeti kurmak için anlaştı.

DESTEKLEYECEĞİNİ DUYURMUŞTU

DUP lideri Arlene Foster daha önce mevcut Başbakan Theresa May'e Brexit sürecinde destek verdiğini açıklamış, parti yetkililerinin Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta görüşmesinin ardından, DUP'un, May hükümetini "destek ve güven" anlaşmasıyla destekleyeceği duyurulmuştu.

Theresa May, 18 Nisan'da sürpriz şekilde erken seçim kararı alırken gerekçesini 19 Haziran'da başlayacak Brexit müzakerelerine parlamentodaki gücünü artırarak girmek olarak açıklamıştı.

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