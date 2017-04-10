taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.703
USD
3,7348
EURO
3,9502
ALTIN
149,88
PETR
55,8900

Theresa May Kanadalı mevkidaşı Trudeau ile görüştü

İngiltere Başbakanı Theresa May, Kanadalı mevkidaşı Justin Trudeau ile telefon görüşmesi yaptı.

10.04.2017 - 15:20
  1. Haberler
  2. Dünya

1

Başbakanlık açıklamasında, May ile Trudeau arasında dün gece gerçekleşen telefon görüşmesinde, Suriye'ye ilişkin gelişmeler ile ABD'nin bu ülkeye yönelik operasyonunun ele alındığı bildirildi.

İki liderin de görüşmede, ABD'nin Suriye rejimine yönelik operasyonuna desteğini dile getirdiği belirtilen açıklamada, İngiltere'nin ABD'nin söz konusu eyleminin Suriye rejiminin kimyasal saldırısına "uygun bir karşılık" olduğuna inandığı yinelendi.

KİMYASAL SİLAH GÖRÜŞÜLDÜ

Açıklamaya göre, Suriye'de siyasi çözüm bulunması için Rusya'nın nüfuzunu kullanmasının önemi konusunda hemfikir olan May ve Trudeau, Suriye'de bir daha kimyasal silah kullanılmamasının garanti edilmesi için uluslararası toplumun geri kalanıyla iş birliği yollarını da görüştü.

Açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Moskova ziyareti öncesinde, İngiltere ve Kanada dışişleri bakanlarının G7 ülkelerini net bir tutum etrafında birleştirmek ve Tillerson'a destek sağlamak için çalıştıkları vurgulandı.

May ve Trudeau'nun Suriye'deki çatışmayı sona erdirecek ve kalıcı barış ile istikrarı sağlayacak siyasi bir çözüme ulaşılması için iş birliğini sürdürmekte mutabık kaldığı da kaydedildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nun kaçış anı

15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nun kaçış anı

375
Referanduma 6 gün kala 3 anket sonucu

Referanduma 6 gün kala 3 anket sonucu

210
Hasan Kaçan'dan Tuluhan Tekelioğlu'na cevap

Hasan Kaçan'dan Tuluhan Tekelioğlu'na cevap

117
The Times Yenikapı'da milyonları göremedi

The Times Yenikapı'da milyonları göremedi

169
Almanya’dan ABD'ye: Yeni bir askeri gerilim anlamsız

Almanya’dan ABD'ye: Yeni bir askeri gerilim anlamsız

115
Avrupa’da oy verme işlemi sona erdi

Avrupa’da oy verme işlemi sona erdi

100
Mardin'deki operasyonun görüntüleri

Mardin'deki operasyonun görüntüleri

191
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM