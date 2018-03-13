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Theresa May: Rus casusa saldırıda Rusya'nın parmağı var

İngiltere Başbakanı Theresa May, yoğun bakımdaki eski Rus casus Sergey Skripal ve kızı Yulia Skripal'a yönelik saldırıdan "büyük ihtimalle" Rusya'nın sorumlu olduğunu söyledi.

AA | 13.03.2018 - 03:14..
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Avam Kamarası'nda konuşan May, Skripalların "askeri seviyede bir sinir gazı" olan Noviçok ile öldürüldüğünü belirtti.

RUS YAPIMI GAZLA SALDIRI

May, bu silahın Rusya tarafından üretildiğini ve bu şekilde kullanılmasının iki nedeni olabileceğini vurgulayarak ekledi:

"Ya Rusya Skripalları öldürdü, ya da sinir gazını başkaları ele geçirdi ve onlar öldürdü."

Theresa May: Rus casusa saldırıda Rusya'nın parmağı var


"SİVİLLERİN DE HAYATI TEHLİKEDEYDİ"

İngiltere Başbakanı ayrıca olayın yalnızca eski bir Rus casusa yönelik bir saldırı olmadığını, aynı zamanda İngiltere'deki sivillerin de hayatlarını tehlikeye atan bir saldırı olduğunu belirtti.

Theresa May: Rus casusa saldırıda Rusya'nın parmağı var

"RUSYA BİZİ İKNA ETMELİ"

Theresa May, İngiltere'nin Rusya'yla ilişkisinin eskisi gibi devam edemeyeceğini, Rusya'dan bu olayla ilgili bilgi talep ettiklerini de ekledi:

"Eğer Salı gününe kadar ikna edici bir yanıt alamazsak, Moskova'nın İngiltere'de hukuk dışı bir şekilde güç kullandığı sonucuna varacağız."

Sergey ve kızı Yulia Skripal, Pazar günü bir alışveriş merkezinde bir anda hastalanmış, ardından sokaktaki bir bankta bilinçsizce yatarken bulunmuştu.

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