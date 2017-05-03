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Theresa May'den Juncker'e Brexit gözdağı

İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit müzakerelerinde AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'i zorlayacağı uyarısında bulundu.

03.05.2017 - 03:07
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Theresa May'den Juncker'e Brexit gözdağı

May, geçen hafta ikilinin Londra'daki görüşmesinin ardından Juncker'in kendisi hakkında "ayrı bir galakside yaşadığını" yakıştırmasını yaptığı iddiasına ilişkin İngiliz yayın kurumu BBC'ye değerlendirmelerde bulundu.

May, hem ülkesinin hem de Brüksel'in müzakerelere ilişkin tutumunun birbirine benzerlik gösterdiğini ve uzlaşı ortak zeminler bulunduğunu söylerken, son dönmede müzakerelerin zorlu geçeceğine dair işaretlerin ortaya çıktığına dikkat çekti.

Theresa May'den Juncker'e Brexit gözdağı

"BENİM İÇİN 'ZOR KADIN' DİYORLARDI"

İngiliz lider, "(Geçen yıl) Muhafazakar Parti'nin liderlik kampanyası sırasında meslektaşlarımdan biri tarafından 'bayağı zor bir kadın' olarak tanımlanmıştım. Ben de o zaman bu gerçeği tecrübe edecek bir sonraki kişinin Jean-Claude Juncker olacağını söylemiştim." ifadesini kullandı.

Brüksel ile yapılacak Brexit müzakerelerinin zorlu geçeceğini yineleyen May, "Bu müzakerelere girmem için Britanya halkından bana yetki vermelerini rica ediyorum. Ben ve ekibim için verilecek her oy, Birleşik Krallık için mümkün olan en iyi anlaşmayı sağlamada elimizi güçlendirecek." diye konuştu.

May, Alman gazetesi Frankfurter Allgemeine Zeitung'un önceki günkü baskısında yer alan Juncker ile görüşmesine yönelik iddialara ilişkin de "Bence bunların çoğu Brüksel dedikodusu." değerlendirmesinde bulundu.

Alman gazetesinin haberinde Juncker'in, May ile görüşmesinin ardından, "(İngiltere Başbakanlık Ofisi) 10 Numara'dan 10 kat fazla şüpheyle çıktım." dediği öne sürülmüştü. Haberde Juncker’in, May için "Başka bir galakside yaşıyor." dediği, AB Komisyonu yetkililerinin de May'in Brexit için herhangi bir planı olmadığını ve müzakerelere gerçekçi yaklaşamadığını düşündükleri öne sürülmüştü.

Geçen yılki AB referandumunda Brexit için karar alan İngiltere, 29 Mart'ta AB'ye gönderdiği mektupla iki yılda sonuçlanacak ayrılık sürecini resmi olarak başlatmıştı.

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