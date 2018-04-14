Theresa May: Kimyasal silah varil bombasıyla kullanıldı

İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD, İngiltere ve Fransa'nın kimyasal saldırı sonrası Suriye'yi vurmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"REJİMİN KİMYASAL SALDIRILARI DURDURULMALI"

May böyle bir adımın atılmasının gerekli olduğunu söylerken, "Kimyasal saldırıdan rejim sorumluydu. Kimyasal silah varil bombasıyla kullanıldı. İstihbarat saldırının arkasında Suriye rejiminin olduğunu gösteriyor. Rejimin kimyasal saldırıları durdurulmalı. Suriye rejiminin bu konuda korkunç bir geçmişi olduğunu biliyoruz." dedi.

Theresa May'in konuya ilişkin diğer açıklamaları şöyle:

"Geçen hafta Duma'da yüzlerce kişi hayatını kaybetti, bütün belirtiler kimyasala silah saldırısı olduğunu gördük. Kadın, erkek, çocuk korkunç ölümlerini, korunmak için evlerinin bodrumuna saklanan insanları gördük. Klor gibi bir kokuyla insanların ciğerlerinin yandığını gördük. Semptomların toksik kimyasal olduğuna dair raporlar ulaştı.

"SONA ERDİRME SÖZÜ VERDİ ANCAK GERÇEKLEŞTİRMEDİ"

Haber alma teşkilatları, saldırının arkasında Suriye'nin olduğu açıklandı. Muhaliflerin varil bombaları yok. DEAŞ'ın Duma'da herhangi bir varlığı mevcut değil. Suriye'de kendi halkına karşı kimyasal silah kullanıldığını biliyoruz. Geçen yıl Han Şeyhuın'da sarin gazı kullanılmıştı. Analizlerimizin devamı sonucunda Suriye rejiminin kimyasal silah kullandığı ve kullanacağı sonucuna ulaştık. Bunun için tüm diplomatik kanalları denedik ama hepsi boşa çıkarıldı. 2013 saldırısı sonrası sona erdirmek sözü verdi, Rusya da garantör oldu ancak bu gerçekleştirilmedi. Suriye'nin eski silahların ortadan kaldırılması raporu herhangi bir kanıt elde edilemedi. Tüm bu olaylarda her türlü kanbıt olmasına rağmen, sorumluluların ortaya çıkarılması kararı BMGK'da Rusya tarafından veto edildi. Rusya, bu saldırının arkasında İngiltere'nin olduğunu bile iddia ettiler.

"İÇ SAVAŞA NEDEN OLMAK GİBİR BİR AMACIMIZ YOKTU"

Suriye'nin kimyasal silah kullanımına müdahale etmek için bu kararı aldık. Rejimi devirmek, iç savaşa neden olmak gibi bir amacımız yoktu. Kimyasal silah üretim ve depolama tesislerini hedef aldık. ARGE üretimini büyük ölçüde azaltmıştır.

Bu gece yapılan saldırı, geçen yılkinden büyüktü. Bu askeri müdahalenin kimyasal silahları engelleme konusunda yalnız olmadığını görmemiz gerekiyor. Hiçbir şekilde kimyasal silah kullanılmadığını görmemiz gerekiyor.

Geçtiğimiz aylarda İngiltere'de ajana yönelik sinir gazı kullanılması da, bu normlara uyulmadığının göstergesidir.

"BAŞKA BİR YOL DENEMEK İSTERDİK"

Başka bir yol ve alternatif denemek isterdik ama kimyasal silahların herhangi bir yerde, bir şekilde kullanılmasına izin veremeyiz.

Bu operasyon, Suriye'nin kimyasal silah kapasitesinin ortadan kaldırmak için düzenlendi."

