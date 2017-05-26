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Theresa May'den terörle mücadelede sosyal medya uyarısı

May, terörle mücadelenin internet ortamına da taşınması gereğine dikkati çekerek, sosyal medya şirketlerine uyarılarda bulundu.

26.05.2017 - 22:19
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Theresa May'den terörle mücadelede sosyal medya uyarısı

İngiltere Başbakanı Theresa May, İtalya'daki G7 liderler zirvesinin bugünkü oturumlarının ardından basın toplantısı düzenledi.

Theresa May'den terörle mücadelede sosyal medya uyarısı

"NEFRET İDEOLOJİSİ İNTERNET ÜZERİNDEN YAYILIYOR"

Manchester'daki korkakça saldırının ardından bugün G7 zirvesinde de küresel terörün yenilgiye uğratılması konusunda birlikte yapılabileceklerin ele alındığını ifade eden May, terör örgütü DEAŞ'ın teşkil ettiği tehdidin azalmayıp arttığı konusunda görüş birliğine varıldığını aktardı. May, örgütün Irak ile Suriye'de zemin kaybettikçe yabancı savaşçıların ülkelerine döndüğüne ve grubun nefret ideolojisinin de internet üzerinden yayıldığına işaret etti.

"ZARARLI İÇERİKLERİ SİLME KONUSUNDA ŞİRKETLER DAHA ÇOK YARDIMCI OLMALI"

"(Terörle) Mücadele muharebe alanından internete taşınıyor." ifadesini kullanan May, "Birleşik Krallık’ta nefret dolu ve aşırı ideolojilerin internet üzerinde yayılmasını önlemede sosyal medya şirketleriyle iş birliği yapıyoruz. Ancak şirketlerin daha fazlasını yapabileceğini biliyorum. Şebekelerinden zararlı içerikleri siilme konusundaki gayretlerini artırmak şirketlerin sosyal sorumluluklarıdır." diye konuştu.

Theresa May'den terörle mücadelede sosyal medya uyarısı

Bugünkü zirvede diğer liderleri de bu konuda daha fazla gayret sarf etmeye çağırdığını anlatan May, G7 ülkelerinin alabileceği bir dizi önlem üzerinde görüş birliğine varıldığını söyledi.

Şirketlerin zararlı içerikleri otomatik olarak teşhis edip silebilecek araçlar geliştirmesini istediklerini aktaran May, bu içeriklerin yetkililere ihbar edilmesini ve bunları yayan kullanıcıların da bloke edilmesini istediklerini kaydetti. May, G7 ülkelerinin de bu konuda uluslararası bir forumun oluşturulmasına destek vereceğini ifade etti.

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