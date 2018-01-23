Thomas Bernhard'ın 'Sarsıntı' kitabı raflarda

Avusturyalı yazar Thomas Bernhard'ın anlatı türünde olan Sarsıntı kitabı, geçtiğimiz günlerde kitap raflarında yerini aldı.

Thomas Bernhard külliyatı içinde özel bir yeri olan, yazarın erken dönem eserlerinden “Sarsıntı”, yapısal anlamda heterojen sayılabilecek iki farklı tonda yazılmış düzyazıyı birleştiren, dönemi içinde yenilikçi biçemiyle dikkat çeken, insan doğasına ilişkin karanlık, kuraldışı bir anlatı. Anlatının ilk bölümünde; bir sabah bir doktor ile oğlu nemrut, dağlık Avusturya kırsalında, günlük gezintilerinden birine çıkarlar.

Rastladıkları sefalet, delilik ve çetin doğanın vahşiliği ile boğuşan birtakım renkli şahsiyetleri gözlemlerler. İkinci bölümdeyse farklı özgül ağırlıklara sahip meseleleri kendi bakış açısıyla öğüten, delibozuk, paranoyak Prens’in acımasızca akıp giden uzun monoloğuna tanık oluruz.

Thomas Bernhard

Thomas Bernhard “Sarsıntı” ile, varoluşun gizemine, insanın cinnet eşliğinde yürüyen, sağaltılamaz yaban yalnızlığına ilişkin delice hakikatlerle örülen bir söz ustalığı sergileyerek istikrarlı biçimde terbiyesini koruyan Avusturya edebiyatını ormana kaçırıyor.

Yazar: Thomas Bernhard

Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları

Çeviren: Esen Tezel

Türü: Anlatı

Baskı yılı: 2018

Syf: 176

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