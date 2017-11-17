THY 3. Havalimanı'na yeni ikram şirketiyle gidiyor

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı şirketi Türk Hava Yolları (THY) dünyanın en büyük hava yolu şirketi olma yolunda... Aslında bu iddialı bir çıkış değil çünkü THY'nin ana merkezi olacak 3. Havalimanı dünyanın en büyükleri arasına girecek.

THY, yeni havalimanı için vizyonunu belirledi. Şirket, 10 yıldır ikram ortaklığı yürüttüğü Avusturya merkezli Do & Co ile yollarını ayırıyor.

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Hürriyet yazarı Vahap Munyar'a şirketin yeni vizyonunu tüm ayrıntılarıyla anlattı:

DO & CO İLE AYRILIĞIN PERDE ARKASI

" - THY’nin Turkish-Do & Co ile 10 yıllık kontratı 2018 sonunda bitiyor. 3’üncü havalimanı, en muhafazakar hesapla Turkish-Do & Co’ya yılda 45-50 milyon dolar EBİTDA (faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr) sağlayacak. Böyle bir iş fırsatına “şerefiye” bedeli istemek hakkımız.

Şirkette THY ile Do & Co’nun yüzde 50’şer payı olduğunu anımsattık, yanıtladı:

- Doğru ama kontrata bağlı bir ortaklık bu. Yani, THY’nin 10 yıllık kontratı olmasa, Turkish-Do & Co önemli varlık gösteremiyor. Bu ortaklığın THY dışındaki işleri çok küçük.

3’üncü havalimanı için kontratın 10 yıl artı 5 yıllık opsiyonu içereceğini kaydetti:

- Do & Co’nun payına düşecek 10 yıllık EBİTDA 200-250 milyon doları buluyor. Bunu dikkate alıp Do & Co’ya “THY’ye şerefiye bedeli olarak ne ödersin?” dedik. Atilla Doğudan ile 1 yıldır yeni döneme ilişkin vizyonu müzakere ediyorduk.

Do & Co’nun cirosunun 750 milyon dolara ulaştığını vurguladı:

- Do & Co’nun bu cirosunda Turkish-Do & Co ortaklığının, THY ile 10 yıllık kontratın büyük payı var.

YENİ HAVALİMANINA ESKİ HAMAM, ESKİ TAS ANLAYIŞIYLA GİDEMEYİZ

Bir yıl süren müzakere sonunda ayrılık noktasına geldiklerini aktardı:

- 3’üncü havalimanına “Eski hamam, eski tas” anlayışıyla gidemeyiz. Gelecek vizyonumuz daha farklı. Gelecek vizyonumuz Do & Co ile örtüşmedi. O nedenle Singapurlu SATS’la görüşüp ön anlaşma imzalama noktasında geldik.

VİZYONUMUZ "KUZU İNCİK"LE SINIRLI DEĞİL

Vizyon örtüşmemesini dış hat uçuşlarında sıkça ikram edilen et ile örnekledi:

- Bizim vizyonumuz “kuzu incik”le sınırlı değil...

Ayrılık kararından geri dönüş olur mu?

CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKAN’A BİLGİ VERDİK

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı’ya Do & Co ile ortaklığı sonlandırma kararlarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın nasıl baktığını sorduk, yanıtladı:

- Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız ayrılık kararımızı sordu. Kendilerine gerekli sunumu yaptık.

MÖNÜYE KALORİ YAZMAYA İKNA EDEMEDİM

İLKER Aycı, Turkish-Do & Co yönetim kurulu toplantılarında sıkça gündeme getirdiği bir konuyu paylaştı:

- İnsanlar artık 10-12 bin metrede de sağlıklı yemek istiyor. Yediklerinin kalorisini bilmek istiyor. Mönülere kalori yazılmasını ısrarla istedim. Ancak, Atilla Bey’i ikna edemedim.

JET-LAG’İ AZALTAN YEMEK NEDEN YAPMAYALIM

İLKER Aycı, dünyada uçak içi ikram denemelerinden örnek verdi:

- Dünyada Jet-Lag’i (uzun uçuşlarda zaman dilimine vücudun uyum sağlayamaması) azaltan uçak içi yemek ikramı denemeleri yapılıyor. Biz neden yapmayalım.

THY KARGO AYRI BİR ŞİRKET OLMA YOLUNDA

İLKER Aycı, THY Kargo’nun hızla ayrı bir şirket olabilecek boyuta doğru ilerlediğini belirtti:

- Ben göreve geldiğimde kargo ciromuz 800 milyon dolardı. Bu yılı 1.3 milyar dolar kargo cirosuyla bitirme hedefimiz var. Bu yılın ilk 9 ayındaki büyüme yüzde 29 oldu. Kargoda uçtuğumuz nokta sayısı 51’den 72’ye çıktı.

- Hedefimiz dünyada ilk 5’e girmek.

UZAKDOĞU VİZYONU

İlker Aycı, havacılıkta büyüme potansiyelinin Uzakdoğu’ya kaydığını belirtti:

- Avrupa’daki geleneksel pazarımızı koruyarak Asya’ya, Uzakdoğu’ya ağırlık vereceğiz. Afrika ve Asya vizyonumuz gelişiyor. Uzakdoğu’da yeni ortaklık stratejileri üzerinde duruyoruz. "