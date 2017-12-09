taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.921
USD
3,8380
EURO
4,5179
ALTIN
154,06
PETR
63,3100

THY 40 yeni uçak alacak

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, şirketin filosuna 40 adet geniş gövdeli uçak için görüşmelere başlandığını belirtti.

AA | 09.12.2017 - 22:57..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, uçaklarda yolculara dağıtılan Skylife dergisinde 2017 yılında yapılan çalışmalar ve şirketin 2023 yılı hedeflerinin yer aldığı bir yazı kaleme aldı. ‘Uçağımıza hoş geldiğiniz' başlıklı yazıda yolculara seslenen Ekşi, şirket olarak 2017 yılında pek çok başarıya imza attıklarını söyledi.

"YENİ DÖNEM BAŞLIYOR"

Habertürk'ten Gökhan Artan'ın haberine göre; İstanbul'da yapımı devam eden ve inşaatının büyük bir bölümü tamamlanan yeni havalimanı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Genel Müdür Ekşi konuşmasına şöyle devam etti:

"Yeni havalimanı ile başlayacak bu yeni döneme geçişin hazırlıklarını olanla hızıyla sürdürüyoruz. Bu bağlamda, filomuza 40 adet yeni nesil geniş gövde uçağı dahil etmek üzere görüşmelere başladık. 2018'e sayılı günler kala filomuzu iki adet B777F tipi Turkish Cargo uçağıyla güçlendirdik. Modern teknolojinin tüm imkanları ile donatılmış yeni Uçuş Eğitim Merkezimizi bu yıl içerisinde faaliyete geçirdik."

İlginizi Çekebilir
Kerkük petrolünün İran'a akması için ilk adım
Irak, Kerkük petrollerinin İran'a taşınması konusunda anlaşma imzaladı. Petrol ihracatı yakında başlayacak.
Türkiye'ye gelen turist sayısı
Türkiye'ye gelen 29 milyonu aşkın yabancı ziyaretçinin yüzde 63'ünün tercihi İstanbul ve Antalya oldu.
Trabzon 11 ayda 2 milyon turisti ağırladı
Doğu Karadeniz'in tarih, deniz, dağ ve yayla turizmi açısından en zengin illerinden Trabzon'u, yılın 11 ayında 2 milyon 125 bin kişi ziyaret etti.
Mehmet Şimşek'ten Almanya'ya Gümrük Birliği uyarısı
Başbakan Yardımcısı Şimşek, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunda sorun çıkaran Almanlara, "kendi ayaklarına sıkıyorlar" uyarısında bulundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tarkan, kendisine ülkeyi terk edecek diyen Bild'e tepkili

Tarkan, kendisine ülkeyi terk edecek diyen Bild'e tepkili

88
Kudüs direnişinin simge fotoğrafı

Kudüs direnişinin simge fotoğrafı

300
Açılışına Merkel'in katıldığı hızlı tren yolda kaldı

Açılışına Merkel'in katıldığı hızlı tren yolda kaldı

183
İran'a girişi yasaklanan Moein Van'da konser verdi

İran'a girişi yasaklanan Moein Van'da konser verdi

34
Galatasaray'dan harika geri dönüş

Galatasaray'dan harika geri dönüş

143
Mehmet Şimşek'ten Almanya'ya Gümrük Birliği uyarısı

Mehmet Şimşek'ten Almanya'ya Gümrük Birliği uyarısı

37
Erdoğan'dan Filistin mesajları

Erdoğan'dan Filistin mesajları

253
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM