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THY, 9. kez en iyi havayolu şirketi seçildi

Türk Hava Yolları, 2017 Skytrax Ödülleri’ne damga vurdu.

20.06.2017 - 14:54
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THY, 9. kez en iyi havayolu şirketi seçildi

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Türk Hava Yolları (THY) 2017 Skytrax sonuçlarına göre üst üste 9. kez “Güney Avrupa’nın En İyi Havayolu Şirketi” ilan edildi.

THY ayrıca business sınıfı ikram kategorisine damgasını vurarak, “En İyi Business Class İkram Servisi”, “En İyi Business Class Özel Yolcu Salonu” ve “En İyi Business Class Özel Yolcu Salonu İkramı” ödüllerinin de sahibi oldu.

İLKER AYCI'YA TAKDİM EDİLDİ

Ödüller, Paris Airshow'da bugün düzenlenen törenle Skytrax CEO’su Edward Plaisted tarafından Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı’ya takdim edildi.

THY, 9. kez en iyi havayolu şirketi seçildi

"İSTİKRARLI BÜYÜMENİN ÖNEMLİ GÖSTERGESİ"

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı tören sonrası yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

“Layık görüldüğümüz bu ödüller, havacılığın her alanında etkin güç olma gayretimizin ve bu yönlü sergilediğimiz istikrarlı büyümenin önemli birer göstergesi. Türk Hava Yolları bugün, dünya yolcuları tarafından bölgesindeki lider konumu tescillenmiş bir marka. Fakat biz başarı kazandıkça, dahası için, daha da büyükleri için motive olan güçlü, azimli ve özverili bir aileyiz. Gayretimiz ve elde ettiğimiz bu motivasyonların, yakın gelecekte bizi çok daha büyük başarılara ulaştıracağından eminiz.”

HAVAYOLLARININ OSCAR'I

Skytrax, havacılığın farklı alanlarında ticari kaygılardan bağımsız bir şekilde, performans esaslı yürüttüğü araştırmalarla havayolu şirketlerini her yıl düzenli olarak ödüllendiriyor. Skytrax yolcu değerlendirmelerini dikkate alarak bu yıl oldukça kapsamlı bir çalışmaya imza attı.

THY DÖRT ÖDÜL BİRDEN ALDI

Bu yılki değerlendirme sonuçlarına göre dört ödüle birden lâyık görülen Türk Hava Yolları, yolcularına uçuş öncesi sıra dışı konforun kapılarını açtığı ‘Turkish Airlines Lounge Istanbul’ ile “En İyi Business Class Özel Yolcu Salonu” ödülünün sahibi oldu.

Yine bu salonda misafirlerine sunduğu dünyaca ünlü ikram konsepti ile bayrak taşıyıcı, geçtiğimiz iki yılda olduğu gibi bu yıl da dünya sıralamasında “En İyi Business Class Özel Yolcu Salonu İkramı” ödülünü almaya hak kazandı.

Türk Hava Yolları ayrıca, business sınıfı yolcularına sunduğu uçak içi ikram konsepti ile 2013, 2014 ve 2016 yıllarında olduğu gibi, yine bu yıl da dünya sıralamasında “En İyi Business Class İkram Servisi” ödülünü almaya lâyık görüldü.

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